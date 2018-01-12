Киев, 12 января. Запрет политических партий и насильственная украинизация населения свидетельствуют о дискриминации граждан Украины. Об этом заявил директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин.

По его словам, «новому режиму» удалось развернуть на Украине масштабную антисоветскую пропаганду, в рамках которой «людям запретили даже ностальгию по СССР».

«Новому режиму удалось установить свои правила. Причем, настолько, что нам запретили ностальгию. Нам, ведь, не только ограничили наши права и свободы, но нам и запретили думать о чем-то советском… Украинский язык у нас один и это не обсуждается. Таким образом нарушаются права», — заявил Мишин.

Напомним, в 2015 году на Украине вступил в силу закон «об осуждении коммунистического режима». Он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также запрет коммунистической идеологии и символики.

Кроме того, с 2015 года на Украине действует закон о запрете демонстрации контента, «пропагандирующего» силовые структуры России, в рамках которого за последние четыре года власти Украины запретили порядка 650 фильмов и сериалов. При этом под запрет попали даже советские фильмы и мультфильмы, среди которых «17 мгновений весны», «По следам бременских музыкантов», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Летучий корабль».