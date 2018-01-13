Сирия итоги за сутки на 13 января 06.00: атаковавшие российскую базу «Хмеймим» боевики уничтожены в Идлибе, SDF потеряли 20 бойцов в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 13 января. Обстрелявшие авиабазу «Хмеймим» 31 декабря боевики ликвидированы в Идлибе, в результате атаки смертника в Дейр-эз-Зоре погибло 20 бойцов SDF, САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» десятки поселений Алеппо, Идлиба и Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» более 10 поселений Алеппо, поддерживают операцию САА против «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освободили от «Джебхат ан-Нусры»1 значительные территории Алеппо и Идлиба.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с ССА на западе провинции Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе, Алеппо и Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с САА в Харасте.

Сирийская свободная армия (ССА): теряет позиции в провинции Даръа.

Курды: потеряли 20 бойцов в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В городе Хараста Восточной Гуты в течение дня продолжались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными вооруженными формированиями. По данным Al-Masdar News, несмотря на яростное сопротивление боевиков, правительственным войскам удалось значительно продвинуться в освобождении окрестностей стратегически важной военной базы. Теряя позиции, радикалы начали стягивать в Харасту подкрепления из Думы, Арбила, Модиары и Мисрабы. Также местные источники писали, что повстанцы развернули противотанковый ракетный комплекс в микрорайоне Аль-Адажми, находящемся к северу от коридора снабжения склада военной техники.

Военный источник также писал в Twitter (@o1wTuZzdtcNLq3c), что САА вела артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков в окрестностях города Дума.

Радикалы открыли огонь по населенному пункту Хаммурия, передавал местный источник в социальной сети Twitter (@OrientNewsEn). В результате артобстрела боевиков погибло четыре мирных жителя поселения, в том числе трое детей.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от террористов «Джебхат ан-Нусры» значительные территории провинции Алеппо. Утром военный источник передавал в своем микроблоге в Twitter (@SyriaWar2), что под контроль правительственных войск перешли населенные пункты Амирия, Абу Джалус, Бурдж Сума, Таль Анбар и Абу Абда на юго-востоке региона. Позже САА под прикрытием российской авиации выбила исламистов из поселений Умм Анкашб Салихия, Джубб Аль-Инташ, Сухур, Аль-Хардана, Аль-Асадия, Расм Аль-Амиш, Хауир аль-Хасс, Аль-Банауи и Джубб Аль-Аама. О продвижении войск Башара Асада сообщал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@C_Military1).

Тем временем радикалы направили подкрепления в юго-западную часть провинции. Информационное агентство Al-Masdar News писало, что данные меры являются попыткой сдержать наступление бригад армии САР, движущихся от Ханассера.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что турецкая армия продолжает наращивать свое присутствие на западе провинции Алеппо. Напомним, ВС Турции, а также подконтрольные Анкаре группировки, готовятся к крупномасштабной операции против базирующихся в Африне курдских отрядов ополчения.

Провинция Хомс

В районе населенных пунктов Хула и Дейр Фуль отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными группировками. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), перестрелки между правительственными войсками и радикальными формированиями не прекращаются на севере Хомса в течение нескольких дней. Конфликт начался с обстрела боевиками, базирующимися в окрестностях Ар-Растана, расположений армии САР недалеко от Талльбисы. Напомним, северная часть региона входит в зону деэскалации.

Провинция Дейр-эз-Зор

В населенном пункте Абу Хамам на востоке провинции Дейр-эз-Зор прогремело два взрыва, передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По данным правозащитной организации, в результате происшествий погиб один мирный житель поселения, еще четыре человека получили ранения.

В окрестностях населенных пунктов Гаранидж и Хаджин продолжались столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Об этом также писал SOHR. Напомним, разрозненные группировки ИГ1 скрываются на подконтрольных курдам территориях региона, совершая периодические атаки на позиции SDF. В конце дня военный источник в Twitter (@NorsForStudies) передал, что опорные пункты «демократической армии» недалеко от Гараниджа подверглись нападению террориста-смертника на «джихад-мобиле». В результате инцидента курдские отряды ополчения потеряли 20 бойцов убитыми.

Одновременно с этим Twitter-канал (@Terror_Monitor) писал, что радикальные исламисты казнили двух мирных жителей близлежащего поселения из-за подозрений их в связях с SDF.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что российская и сирийская авиация атаковали опорные пункты радикальных исламистов в юго-восточной части Идлиба.

В южных районах региона продолжалось ожесточенное противостояние между правительственными войсками САР и террористами «Джебхат ан-Нусры». Столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам» были зафиксированы в районе населенного пункта Зарзур, передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor). Позднее стало известно, что САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» ряд поселений в окрестностях города Атшан. Об этом писал местный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq).

Министерство обороны РФ сообщило, что в ходе спецоперации в провинции Идлиб российские военные ликвидировали диверсионную группу террористов, обстрелявших 31 декабря авиабазу «Хмеймим». Также, по данным военного ведомства, было обнаружено место сборки и хранения ударных беспилотных средств самолетного типа. Склад был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь».

Провинция Даръа

В районе поселения Ядуда были зафиксированы перестрелки между правительственными войсками и радикалами, передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Напомним, недавно боевики открыли огонь по кварталам административного центра региона, спровоцировав ответные действия правительственных войск.

На западе провинции Даръа, по данным SOHR, продолжались ожесточенные бои между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Ранее ИГИЛовцы захватили у «свободной армии» несколько населенных пунктов в районе бассейна реки Ярмук.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Харб Нафса. Об этом сообщал один из местных источников в провинции Хама на своей странице в Twitter (@HamahNow). Позже информационное агентство Muraselom писало, что в результате ожесточенных боев в северо-восточной части региона сирийская армия выбила радикалов «Ан-Нусры» из населенных пунктов Ум Миял и Ум Сахридж.

На севере провинции были зафиксированы столкновения между правительственными войсками САР и группировкой «Нур ад-Дин аз-Зенки», писал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@medad_press).

Провинция Эс-Сувейда

Неизвестные боевики открыли огонь в районе здания аграрного колледжа на западе провинции Эс-Сувейда. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал на своем сайте, что в результате обстрела погибло два мирных жителя региона, еще трое гражданских получили ранения.

Напомним, Эс-Сувейда, наряду с провинциями Эль-Кунейтра и Даръа, входит в южную зону деэскалации сирийского конфликта. Однако радикальные вооруженные формирования, действующие в регионе, нарушают заключенное перемирие.

Ирак

Источник в социальной сети Twitter (@qFxgRiHe4SQQAM1) передавал, что террористы «Исламского государства» совершили подрыв жилого дома, в котором находилось несколько бойцов «Хашд аш-Шааби». Инцидент произошел в городе Тикрит северо-западнее Багдада. Другой Twitter-канал (@epoutny57ja72) писал, что в том же районе ИГИЛовцы уничтожили автомобиль ополченцев.

На юго-востоке Багдада прогремел взрыв, писало информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента погиб один мирный житель иракской столицы, еще четыре гражданских лица получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)