Бардак довел: политолог объяснил, как украинская взрывчатка могла оказаться на дронах в Сирии

Дамаск, 12 января. Политолог Сергей Михеев предположил, каким образом произведенная на Украине взрывчатка оказалась на дронах, атаковавших военную базу РФ в Сирийской Арабской Республике.

По его мнению, министерство обороны Украины не обязательно к этому причастно. Вполне вероятно, что инцидент стал следствием царящего в стране бардака.

«Огромное количество неподконтрольных вооруженных формирований, олигархических группировок, всевозможных отмороженных людей, а также коррупция, воровство и расползание оружия по стране, — все это могло создать схему по продаже взрывчатых веществ тем, кому они понадобились», — отметил Михеев, выступая на радиостанции «Вести ФМ».

Политолог добавил, что Украина и ранее оказывалась вовлеченной в подобного рода скандалы.

Накануне Генштаб ВС РФ сообщил, что взрывчатка, использованная на дронах, атаковавших российскую военную базу в Сирии, могла быть произведена, в том числе, на Украине.