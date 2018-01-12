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Политика
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Сирия новости 12 января 22.30: САА отбила у радикалов район Харасты, в результате атаки смертника в Дейр-эз-Зоре погибло 20 бойцов SDF
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    Сирия новости 12 января 22.30: САА отбила у радикалов район Харасты, в результате атаки смертника в Дейр-эз-Зоре погибло 20 бойцов SDF

    22:30  12 Января 2018
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    Сирия новости 12 января 22.30: САА отбила у радикалов район Харасты, в результате атаки смертника в Дейр-эз-Зоре погибло 20 бойцов SDF

    Сирия, 12 января. САА захватила у боевиков район Харасты, в результате атаки смертника в Дейр-эз-Зоре погибло 20 бойцов SDF, ВС Турции готовятся к наступлению на Африн. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ продвигаются к авиабазе Абу Духур.

    «Исламское государство»1: атаковало SDF в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

    «Ахрар аш-Шам»: ведет бои с САА в Харасте.

    Курды: потеряли 20 бойцов в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 12 января 22.30: САА отбила у радикалов район Харасты, в результате атаки смертника в Дейр-эз-Зоре погибло 20 бойцов SDF

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 12 января 22.30: САА отбила у радикалов район Харасты, в результате атаки смертника в Дейр-эз-Зоре погибло 20 бойцов SDF

    В результате ожесточенных столкновений с боевиками группировок «Файлак ар-Рахман», «Ахрар аш-Шам» и «Тахрир аш-Шам» сирийская армия взяла под контроль территорию парковки недалеко от транспортной базы в городе Хараста Восточной Гуты.

    Радикалы открыли огонь по населенному пункту Хаммурия, передает местный источник в социальной сети Twitter (@OrientNewsEn). В результате артобстрела боевиков погибло четыре мирных жителя поселения, в том числе трое детей.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 12 января 22.30: САА отбила у радикалов район Харасты, в результате атаки смертника в Дейр-эз-Зоре погибло 20 бойцов SDF

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что правительственные войска ведут обстрел позиций боевиков в районе населенных пунктов Анадан и Хаян.

    Также правозащитная организация сообщает, что турецкая армия продолжает наращивать свое присутствие на западе провинции Алеппо. Напомним, ВС Турции, а также подконтрольные Анкаре группировки, готовятся к крупномасштабной операции против базирующихся в Африне курдских отрядов ополчения.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 12 января 22.30: САА отбила у радикалов район Харасты, в результате атаки смертника в Дейр-эз-Зоре погибло 20 бойцов SDF

    Террористы «Исламского государства» снова напали на позиции Демократических сил Сирии (SDF) в районе населенного пункта Гаранидж в Дейр-эз-Зоре. Местный источник сообщает на своей странице в Twitter (@NorsForStudies), что в результате атаки смертника на «джихад-мобиле» курдские отряды ополчения потеряли 20 бойцов убитыми.

    Одновременно с этим военный Twitter-канал (@Terror_Monitor) пишет, что радикальные исламисты казнили двух мирных жителей близлежащего поселения из-за подозрений их в связях с «демократической армией».

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 12 января 22.30: САА отбила у радикалов район Харасты, в результате атаки смертника в Дейр-эз-Зоре погибло 20 бойцов SDF

    Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает продвигаться к авиабазе Абу Духур. По данным военного источника в сети Twitter (@QalaatAlMudiq) бригады армии САР освободили от террористов «Джебхат ан-Нусры» ряд поселений в окрестностях города Атшан.

    Местный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщает, что ожесточенные бои между САА и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам» продолжаются на территориях к юго-востоку от стратегически важного аэродрома.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 12 января 22.30: САА отбила у радикалов район Харасты, в результате атаки смертника в Дейр-эз-Зоре погибло 20 бойцов SDF

    Гражданский совет Ракки совместно с командованием курдских Отрядов народного ополчения (YPG) приняли решение о запрете обработки земельных участков региона до тех пор, пока территория провинции не будет полностью разминирована. Об инициативе сообщает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@Ahmad430Raqqa).

    Неизвестные боевики напали на главу Комитета восстановления Ракки Ибрагима аль-Хассана, передает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@arta_fm). По данным автора публикации, общественный деятель находится в больнице города Таль-Абьяд.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #саа #дейр-эз-зор #ракка #идлиб #джебхат ан-нусра #хараста #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 12 января 19.30: атаковавшие «Хмеймим» боевики уничтожены в Идлибе, ВКС РФ и САА освободили от «Ан-Нусры» более 10 поселений Алеппо
    Сирия новости 12 января 16.30: ВКС РФ и САА выбили «Ан-Нусру» из ряда поселений Алеппо, два мирных жителя Эс-Сувейды погибло под огнем боевиков
    Сирия новости 12 января 12.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Хамы, при взрывах в Дейр-эз-Зоре пострадало пять человек
    Сирия новости 12 января 07.00: США планируют новую поставку вооружения курдам; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление  в район Абу-Духура
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