Сирия новости 13 января 07.00: в Идлиб прибыло подкрепление боевиков; ИГ продолжает занимать территории «Хайят Тахрир аш-Шам»

Сирия, 13 января. В Идлиб прибыло подкрепление боевиков; ИГ1 продолжает занимать территории «Хайят Тахрир аш-Шам»; «Джейш аль-Ислам» может развить наступление в сторону Дамаска. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подвергаются обстрелам в Харасте.

«Исламское государство»:1 выбило «Хайят Тахрир аш-Шам» из трех населенных пунктов на северо-востоке Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перебросило подкрепления в районы населенных пунктов Атшан, Абу-Духур и Джезрая в провинции Идлиб.

Провинция Дамаск

Как сообщает источник в Twitter (@Sohayb_Masri1), боевики вооруженных группировок, воюющих против сирийской армии в Восточной Гуте, производят ротацию боевиков на линии соприкосновения сил в районе Харасты, за счет отрядов из населенных пунктов Дума, Замалька, Модиара и Мисраба.

Источник в Twitter (@sayed_ridha) пишет, что боевики продолжают вести обстрел позиций САА в районе здания транспортной базы.

По информации Telegram-канала @nors2017, силы вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам» могут в ближайшее время начать наступление из района Восточного Каламуна в сторону Дамаска, чтобы сковать боями подразделения сирийской армии, блокирующие Восточную Гуту. Источник предполагает, что для этого также могут быть задействованы «спящие ячейки» боевиков в населенных пунктах Кутейфа и Эстель.

Провинция Алеппо

По данным Telegram-канала @stepnews, несколько сотен боевиков из вооруженных группировок, участвующих в «Щите Евфрата», прибыли в Идлиб в качестве подкрепления силам «Хайят Тахрир аш-Шам». Отмечается, что боевики были вывезены на автобусах из населенных пунктов Азаз и Акерин через территорию Турции.

Напомним, в настоящий момент сирийская правительственная армия при поддержке ВКС РФ и ВВС Сирии успешно наступает на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама.

Провинция Идлиб

Источник в Twitter (@leithfadel) сообщает, что вооруженные группировки, воюющие с правительственными войсками в провинции, перебросили отряды подкрепления из состава «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Ахрар» из Серакиба в районы ведения наиболее активных военных действий — Атшана, Абу-Духура и Джезраи.

По информации, распространяемой в закрытых чатах сторонниками радикальных исламистов, ожидая дальнейшего продвижения правительственных сил, «Хайят Тахрир аш-Шам» уничтожили склад с минометными боеприпасами и танк севернее Абу-Духура. Кроме этого, по тем же данным, некоторые группировки в силу успешных действий САА и ВКС РФ отказываются выдвигаться в район авиабазы для противостояния правительственным войскам.

Провинция Хама

На северо-востоке Хамы по-прежнему идут бои между «Хайят Тахрир аш-Шам» и отрядом «Исламского государства». Как пишет источник в Twitter (@HamahNow), в результате удачного наступления сил ИГ, им удалось выбить боевиков террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 из населенных пунктов Мъаккар-эш-Шамали, Джаддуия-Киблия и Маслухия. Исходя из этого, источник предполагает, что боевики ИГ в ближайшее время начнут продвижение в сторону Мъаккар-эль-Кибли.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)