Москва, 12 января. Более 81% избирателей, готовых принять участие в выборах главы российского государства, поддержали бы действующего президента Владимира Путина, если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье.

Такая информация следует из результатов опроса общественного мнения, который в период с 8 по 10 января провел ВЦИОМ, отмечает ТАСС.

81,1% опрошенных рассказали, что они уже готовы голосовать за Путина. При этом следующий кандидат, за которого россияне готовы отдать свой голос, отстал от действующего российского лидера более чем в десять раз.

В социологическом исследовании приняли участие граждане РФ возрасте от 18 лет. Отмечается, что данные опроса взвешены по социально-демографическим параметрам.

Напомним, в конце декабря 2017 года 67% россиян заявили, что готовы проголосовать за Путина, если выборы состоятся в ближайшее время. Тогда же 80% граждан РФ рассказали о своем полном доверии российскому лидеру.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта текущего года, избирательная кампания в России находится в самом разгаре. 12 января в Центризбиркоме рассказали, что зарегистрировали список из 259 доверенных лиц действующего президента РФ Владимира Путина.

Один из них, известный российский режиссер Карен Шахназаров, заявил, что Путин является лучшим кандидатом на должность главы государства. Директор «Мосфильма» также признался, что Путин вдохновляет его.

Владимир Путин. Биография.