Выборы-2018: ЦИК России в понедельник определит форму избирательного бюллетеня

Москва, 12 января. Центризбирком России в понедельник планирует обсудить вопрос о форме избирательного бюллетеня для грядущих президентских выборов.

Сообщается, что к 7 марта планируется напечатать более 111,4 млн бюллетеней. По словам заместителя главы ЦИК Николая Булаева, именно столько в стране насчитывается избирателей. К 25 февраля будет выпущено ограниченное число бюллетеней для досрочного голосования в отдаленных районах и за рубежом.

Напомним, что президентские выборы состоятся в России 18 марта. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря. Ранее о своем желании участвовать в выборах заявил действующий президент России Владимир Путин. Штаб Путина уже собрал 268 тыс. из 300 тыс. подписей, необходимых для регистрации кандидата-самовыдвиженца. Всего же ЦИК получил 69 уведомлений от россиян, изъявивших желание принять участие в гонке за президентское кресло.

Владимир Путин. Биография.