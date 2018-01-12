Путин обсудил с Бегловым положение дел в СЗФО

Москва, 12 января. Президент России Владимир Путин провел встречу со своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым.

Они обсудили проблемы электроснабжения нескольких регионов округа, обеспечения жителей Северо-Запада доступом к дошкольному образованию, а также затронули тему строительства медицинских центров.

«Главное, чтобы все региональные команды работали эффективно над решением вопросов, о которых Вы сказали», — приводит ТАСС комментарий Путина, которому Цуканов подробно рассказал о положении дел в СЗФО.

Беглов также доложил Путину о ходе исполнения майских указов российского лидера.

Говоря о строительстве новых перинатальных центров в Северо-Западном федеральном округе, Беглов признал, что по этому вопросу есть отставание. Он заверил Путина, что взял этот вопрос на личный контроль.

Отметим, указ о назначении Беглова полномочным представителем Владимир Путин подписал в конце прошлого года. На этом посту он сменил Николая Цуканова, который теперь занимает должность помощника Путина во вопросам местного самоуправления.