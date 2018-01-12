Украинский магазин, продающий валенки с гербом России, оказался в центре скандала

Киев, 12 января. Киевский магазин Ostriv оказался в центре скандала после того, как объявил о продаже валенок с российским гербом.

По словам производителей, они вдохновлялись российской историей, поскольку благодаря валенкам россияне смогли победить Наполеона и выиграть Великую Отечественную войну. Они также напомнили, что в царской России валенки были предметом роскоши, и семья могла позволить себе лишь одну пару подобной обуви, которую носили по очереди.

Группа Facebook «Типичный Киев» обрушилась с критикой на Ostriv, заявив, что «Россия воюет с Украиной», однако далеко не все украинские интернет-пользователи разделили данную позицию. Большинству оказалось все равно на российский герб, куда больше украинцев смутила цена — 7 тыс. гривен за пару.