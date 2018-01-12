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Россия
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Медведев рассказал, как будут защищать пенсии, пособия и зарплаты россиян
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    Медведев рассказал, как будут защищать пенсии, пособия и зарплаты россиян

    20:55  12 Января 2018  /обновлено: 20:55  12 Января 2018
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    Медведев рассказал, как будут защищать пенсии, пособия и зарплаты россиян

    Москва, 12 января. Премьер-министр России Дмитрий заявил, что бюджет РФ на 2018 год сформирован с учетом всех негативных тенденций в мировой экономике, что позволит защитить пенсии, пособия, стипендии и зарплаты россиян.

    По его словам, бюджет России на 2018 год предполагает исполнение всех социальных обязательств в полном объеме.

    «Мы именно так и планировали бюджет, чтобы защитить пенсии, пособия, стипендии и зарплаты от любых скачков мировой экономической или политической конъюнктуры. И там, где это возможно, мы сделаем даже больше, чем предполагалось», — сказал Медведев.

    Кроме того, в бюджет заложена поддержка приоритетных отраслей российской экономики, среди которых промышленность высоких переделов, инновационные производства, жилищное строительство и сельское хозяйство. Медведев также добавил, что решение президента РФ Владимира Путина о повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума будет выполнено, отметив, что все необходимые для этого ресурсы есть.

    Напомним, 10 января президент России Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда будет приравнен к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года. Глава государства отметил, что увеличение МРОТ планировалось с 1 января 2019 года, однако в ходе недавней встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым было принято решение повысить МРОТ с 1 мая 2018 года.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #медведев #экономика #бюджет
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