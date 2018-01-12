Канада ужесточила санкционный режим против КНДР

Оттава, 12 января. Власти Канады ужесточили санкционный режим в отношении Северной Кореи.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД Канады.

В сообщении отмечается, что Оттава вводит запрет на поставки и передачу КНДР транспортных судов, авиатранспорта и запчастей к нему, а также промышленного оборудования.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР может противостоять международным санкциям в течение десятков лет.

Как отметил в интервью Федеральному агентству новостей политолог Иван Аркатов, санкции против Пхеньяна являются малопродуктивным шагом, так как идеология КНДР основана на радикальном антизападничестве и идеологии самовыживания «чучхе».

Напомним, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что единственный способ убедить КНДР отказаться от ядерного оружия — это гарантировать Северной Корее безопасность и провести масштабные переговоры.