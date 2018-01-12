Сирия сегодня: Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения боевиков, напавших на «Хмеймим»

Сирия, 12 января. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения боевиков, атаковавших «Хмеймим»; сирийская армия успешно возвращает контроль над стратегическими территориями в пригороде Дамаска; боевики предприняли провальное контрнаступление в Идлибе. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков

Минобороны РФ опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись, на которой запечатлено уничтожение боевиков, осуществивших 31 декабря 2017 года минометный обстрел территории авиабазы «Хмеймим».

Специальную операцию по поиску и уничтожению диверсионной группы боевиков провело командование группировки войск в Сирии. Как сообщили в ведомстве, в операции были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирийской Арабской Республике (САР).

Группа Сил специальных операций РФ установила место расположения боевиков – неподалеку от западной границы провинции Идлиб. Прибывшая на объект группа экстремистов была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь» в момент подготовки к пересадке в микроавтобус.

Прогресс САА в Харасте

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) достигли крупного прогресса в восточном пригороде Дамаска — Харасте, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

По данным военного источника, Республиканская гвардия САА и 4-й дивизион две недели назад смогли вернуть всю территорию, которую они потеряли во время столкновений с боевиками, включая автовокзал Харасты «Караджат-аль-Хаж».

Контрнаступление боевиков в Идлибе провалилось

Группы боевиков предприняли безуспешную попытку контрнаступления в провинции Идлиб с целью переломить ход битвы с САА, сообщает сирийское информагентство SANA.

Боевики подтянули подкрепление в лице вооруженных группировок из северной Латакии и района Джиср Аш-Шугур. Экстремисты попытались прорвать фронт военнослужащих армии Башара Асада, нанося удары по позициям правительственных войск. Сообщается, что время провальной атаки по САА большинство боевиков было нейтрализовано.

Отряды САА укрепили свои позиции и продолжают освобождать территории Сирии, восстанавливая контроль над населенными пунктами провинции.