Штаб Путина рассматривает около 250 кандидатур, которые могут стать доверенными лицами

Москва, 12 января. Избирательный штаб действующего президента России Владимира Путина, заявившего о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2018 году, проверяет порядка 250 пакетов документов граждан, которые могут стать доверенными лицами Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

«Дополнительные списки доверенных лиц Путина будут поданы на регистрацию в ЦИК до конца января. В настоящее время в штабе проверяется еще порядка 250 пакетов документов в рамках «второй волны», — сказал Кондрашов.

Ранее Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала список из 259 доверенных лиц действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента России. В числе доверенных лиц Путина композитор Игорь Крутой, адвокат Анатолий Кучерена, исполнители Лев Лещенко, Денис Майданов и Полина Гагарина и многие другие.