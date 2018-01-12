Выборы-2018: глава Ингушетии поставил подпись в поддержку выдвижения Путина

Нальчик, 12 января. Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров поставил подпись в поддержку выдвижения российского лидера Владимира Путина в президенты РФ.

О том, что он поддержал самовыдвижение Путина, Евкуров рассказал в Instagram.

Напомним, сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина стартовал 5 января. Действующему российскому президенту предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей, из которых только 7,5 тысячи могут быть собраны в одном регионе.

По состоянию на утро 12 января в поддержку Путина были собраны уже более 400 тысяч подписей.

Напомним, избирательная кампания в России стартовала 18 марта за три месяца до единого дня голосования. Отметим, Владимир Путин будет участвовать в выборах главы российского государства в четвертый раз. Ранее Путин уже побеждал на выборах в 2000, 2004 и 2012 годах.