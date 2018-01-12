«Тупиковый разговор»: власти Крыма ответили на «ненормальное» предложение Гройсмана

Симферополь, 12 января. Власти Крыма усомнились в психическом здоровье премьер-министра Украины Владимир Гройсмана после того, как тот предложил России вернуть Крым вместе с украинской военной техникой. Об этом в пятницу заявил зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. Сказанное Гройсманом — тупиковый разговор. Они (украинские власти — прим. ФАН) не могут выстраивать диалог, не понимают, что Крым вошел в состав России и назад никогда не вернется», — отметил он.

Гемпель подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с Украиной, однако не видит аналогичного настроя со стороны Киева, передает RT.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предложил вернуть Киеву оставшуюся в Крыму украинскую военную технику. Речь идет о нескольких десятках кораблей и боевых самолетах. В ответ Гройсман предложил Путину вместе с флотом вернуть Крым.