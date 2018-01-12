«Кровожадное государство»: Кадыров объяснил, почему опасно ездить в США

Грозный, 12 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти США не могут гарантировать безопасность собственных граждан, в отличие от российской республики. В качестве примера он привел статистику от американского издания The Washington Post.

Согласно этим данным, за прошедший год в Штатах было совершено три крупных атаки, в которых погибли почти 70 человек, в то время как в Чечне за тот же самый период не произошло ни одного теракта. Кроме того, в прошлом году американские полицейские убили 987 граждан, 294 из которых были безоружными. По словам Кадырова, именно поэтому в США сегодня опасно ездить, и на это следует обратить внимание правозащитным организациям.

«США же одно из самых кровожадных государств по отношению к собственному населению. Стражи порядка стабильно, из года в год убивают порядка тысячи человек. Вот как раз в США и опасно ехать», — отметил он.

Напомним, что власти США критикуют Кадырова, обвиняя его в нарушении прав человека. В то же время президент России Владимир Путин считает, что Кадыров хорошо справляется со своими задачами. На пресс-конференции в декабре он также похвалил главу Чечни за работу, которую проводит чиновник по возращению российских детей из Ирака и Сирии.