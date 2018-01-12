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Политика
«Кровожадное государство»: Кадыров объяснил, почему опасно ездить в США
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    «Кровожадное государство»: Кадыров объяснил, почему опасно ездить в США

    20:04  12 Января 2018  /обновлено: 20:04  12 Января 2018
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    «Кровожадное государство»: Кадыров объяснил, почему опасно ездить в США

    Грозный, 12 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти США не могут гарантировать безопасность собственных граждан, в отличие от российской республики. В качестве примера он привел статистику от американского издания The Washington Post.

    Согласно этим данным, за прошедший год в Штатах было совершено три крупных атаки, в которых погибли почти 70 человек, в то время как в Чечне за тот же самый период не произошло ни одного теракта. Кроме того, в прошлом году американские полицейские убили 987 граждан, 294 из которых были безоружными. По словам Кадырова, именно поэтому в США сегодня опасно ездить, и на это следует обратить внимание правозащитным организациям.

    «Кровожадное государство»: Кадыров объяснил, почему опасно ездить в США

    «США же одно из самых кровожадных государств по отношению к собственному населению. Стражи порядка стабильно, из года в год убивают порядка тысячи человек. Вот как раз в США и опасно ехать», — отметил он.

    Напомним, что власти США критикуют Кадырова, обвиняя его в нарушении прав человека. В то же время президент России Владимир Путин считает, что Кадыров хорошо справляется со своими задачами. На пресс-конференции в декабре он также похвалил главу Чечни за работу, которую проводит чиновник по возращению российских детей из Ирака и Сирии.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #россия #сша #безопасность #кадыров
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