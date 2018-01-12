В штабе Путина рассказали, как стать волонтером на выборах-2018

Москва, 12 января. На сайте предвыборного штаба действующего президента России Владимира Путина, заявившего о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2018 году, появится возможность оставить заявку, чтобы стать волонтером штаба. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

«Будет, конечно, и обратная связь и список доверенных лиц — это будет целый раздел. Также будет возможность для всех, кто захочет, стать волонтером штаба, отправить заявку. Это будет и информационный ресурс, и социальный ресурс», — сказала сопредседатель в комментарии РИА Новости.

Накануне Шмелева сообщила, что предвыборный сайт и общественная приемная кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина начнут свою работу 15 или 16 января.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. В минувшую среду Владимир Путин провел первое заседание своего предвыборного штаба в Москве. Сопредседателями штаба стали глава центра имени Рогачева академик Александр Румянцев, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, а также глава центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева.