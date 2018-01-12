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В избирательном штабе Путина назвали число сотрудников
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    В избирательном штабе Путина назвали число сотрудников

    20:07  12 Января 2018  /обновлено: 20:07  12 Января 2018
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    В избирательном штабе Путина назвали число сотрудников

    Москва, 12 января. Не более 50 человек будут работать в избирательном штабе Владимира Путина, в аппарат штаба войдут около десяти человек. Об этом рассказала сопредседатель избирательного штаба российского лидера Елена Шмелева. 

    «Всего во всем штабе будут не более 50 человек, работающих штатно. Порядка десяти человек войдут в аппарат», — цитирует Шмелеву РИА Новости.

    Она также отметила, что штаб Путина будет полностью сформирован в течение ближайших дней. Шмелева рассказала, что отвечать за юридические вопросы в аппарате штаба будут Сергей Кабышев и Андрей Тихомиров, которые занимались сбором документов для подачи в ЦИК в группе по выдвижению Путина.

    Главной по работе с волонтерами, сообщила Шмелева, назначена глава общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.   

    Напомним, избирательная кампания перед выборами президента России стартовала 18 декабря прошлого года. Единый день голосования, когда россияне выберут главу государства, назначен на 18 марта 2018 года.

    Действующий президент России Владимир Путин объявил о том, что намерен участвовать в выборах, 6 декабря 2017 года во время встречи с сотрудниками завода в Нижнем Новгороде. Путин идет на выборы в четвертый раз. 

    Отметим, как свидетельствуют данные социологических опросов, россияне полностью доверяют своему президенту. В конце минувшего года 67% граждан РФ заявили, что проголосуют на выборах именно за Путина, о том, что поддерживают курс российского лидера, рассказали 80% россиян. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
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    #путин #избирательный штаб #выборы-2018 #кампания
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