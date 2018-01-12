Земан назвал нападение украинской активистки Femen «большой честью»

Прага, 12 января. Полуголая активистка украинского движения Femen набросилась на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге.

Когда Земан пришел на избирательный участок, на него набросилась смуглая женщина. Она скинула с себя куртку и начала выкрикивать оскорбления в адрес Милоша Земана, а также попыталась его толкнуть

Охрана Земана быстро обезвредила нападавшую, а также помогла президенту покинуть помещение. Позднее Земан вернулся на избирательный участок, заявив, что нападение активистки Femen является для него «большой честью». На сайте движения Femen уточняется, что девушка — с Украины.

Ukrainian sextremist Angelina Diash has attacked Czech president Milo Zeman during his voting in a polling station in Prague. #Volby2018 #femen #Zeman #Putin pic.twitter.com/9PMhXoCZuV — Udlosti Brno (@UdalostiBrno) January 12, 2018

Первый тур президентских выборов в Чехии проходит 12-13 января. Согласно опросам, 73-летний Милош Земан займет первое место среди девяти кандидатов, но не наберет абсолютного большинства голосов.