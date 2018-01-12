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Земан назвал нападение украинской активистки Femen «большой честью»
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    Земан назвал нападение украинской активистки Femen «большой честью»

    19:34  12 Января 2018  /обновлено: 19:34  12 Января 2018
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    Земан назвал нападение украинской активистки Femen «большой честью»

    Прага, 12 января. Полуголая активистка украинского движения Femen набросилась на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге.

    Когда Земан пришел на избирательный участок, на него набросилась смуглая женщина. Она скинула с себя куртку и начала выкрикивать оскорбления в адрес Милоша Земана, а также попыталась его толкнуть  

    Охрана Земана быстро обезвредила нападавшую, а также помогла президенту покинуть помещение. Позднее Земан вернулся на избирательный участок, заявив, что нападение активистки Femen является  для него «большой честью». На сайте движения Femen уточняется, что девушка — с Украины.

    Первый тур президентских выборов в Чехии проходит 12-13 января. Согласно опросам, 73-летний Милош Земан займет первое место среди девяти кандидатов, но не наберет абсолютного большинства голосов.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #выборы #чехия #прага #femen #земан
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