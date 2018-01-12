Стала известна дата возможного турнира UFC в России

Москва, 12 января. Первое шоу «Абсолютного бойцовского чемпионата» (UFC) в России может состояться 14-15 сентября. Об этом в пятницу заявили представители спорткомплекса «Олимпийский», площади которых намерены арендовать в UFC.

«UFC действительно оформил предварительную аренду спорткомплекса на 14 и 15 сентября, но она окончательно ещё не подтверждена», — пояснили телеканалу RT в «Олимпийском».

Ранее министр спорта Павел Колобков заявлял, что руководство «Абсолютного бойцовского чемпионата» пока не обращалось к России с предложением провести турнир, хотя Москва признает смешанные единоборства как официальный вид спорта.

UFC — американская спортивная организация, которая проводит бои по смешанным единоборствам по всему миру. На сегодняшний день под эгидой UFC выступает большинство титулованных бойцов ММА.