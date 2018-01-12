Ученые доказали негативное влияние фастфуда на иммунитет человека

Москва, 12 января. Ученые из Боннского университета пришли к выводу, что употребление фастфуда и другой жирной пищи не только способствует набору лишнего веса, но также негативно влияет на иммунитет человека.

Исследователи провели эксперимент, разделив на две группы мышей. Одних кормили исключительно жирной пищей, другие получали сбалансированное питание.

Спустя некоторое время оказалось, что у грызунов, которые питались едой, подобной той, что подают в ресторанах быстрого питания, содержание иммунных клеток — гранулоцитов и моноцитов — в крови значительно повысилось. При этом у мышей также изменилась структура ДНК костного мозга, из которого как раз и формируется иммунитет. При этом изменения стали необратимыми.

Таким образом, организм подопытных постоянно находился в режиме ожидания угрозы, то есть в чрезвычайном положении.

Исследователи провели такой же эксперимент и на людях. Его результаты подтвердили опасения ученых. Оказалось, что у человека при приеме жирной пищи так же происходит перепрограммирование иммунитета.

Отметим, выяснилось, что главным виновником трансформации является ген NLRP3, считывающий различные сигналы из внешней среды. В то же время как именно он узнает о потреблении фастфуда, исследователи пока не установили.