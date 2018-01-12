ФАН публикует список пострадавших при взрыве в жилом доме Омска

Омск, 12 января. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших во время взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Омске.

В результате взрыва газа пострадали шесть человек — все они из одной семьи, в квартире которой произошел хлопок. Известно, что ожоги выявлены у отца семейства Раиля Б.1987 года рождения и его супруги Гульмиры Б. 1985 года рождения.

Также, по предварительной информации, пострадали их дети — три мальчика и девочка. Среди пострадавших — Ринат 2009 года рождения, а также Тимур и Артур 2010 года рождения. Имя девочки устанавливается.

Кроме того, появилась информация о еще одном пострадавшем при инциденте. Один из жителей дома выпрыгнул из окна, когда произошел взрыв. По предварительным данным, у него выявлен перелом руки.

Ранее стало известно, что при взрыве пострадали тройняшки.