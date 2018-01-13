Сирия: губернатор Хомса рассказал ФАН об итогах визита Марка Лоукока в провинцию

Журналисты, в числе которых была и съемочная группа ФАН, узнали у губернатора провинции Хомс Талала Барази о том, как прошла обзорная поездка по административному центру, организованная для заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Марка Лоукока:

«Конечно же, благодаря стараниям нашей армии, освобождено 99% провинции Хомс — рассказывает Барази. — ООН приехала в провинцию после ее освобождения для оценки сложившейся гуманитарной ситуации, также они изучают возможность предоставления помощи в медицинском секторе и сфере образования, как в лагерях для беженцев, так и в освобожденных районах. Эта активная позиция ООН очень важна и своевременна, так как провинция Хомс почти освобождена от террористов».

Еще одним аспектом визита сотрудника ООН, по словам губернатора, является оценка плана действий, который был разработан совместно с сирийским Министерством иностранных дел и эмигрантов:

«Мы договорились о том, что комитет по оказанию помощи будет работать на основе задач, поставленных и утвержденных всеми сторонами. Мы осуществили в провинции Хомс план действий за 2016-2017 годы. На данный момент мы ожидаем большую поддержку и проведение мероприятий для того, чтобы возвратить беженцев в свои дома. Хочу заметить, что правительство Сирии делает все возможное в сферах здравоохранения и образования, министерство страны на 80% обеспечивает освобожденные районы Сирии всем необходимым, а роль таких организаций как ООН второстепенна и вспомогательная и осуществляется под строгим контролем МИД САР».

Напомним, 9 января заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Марк Лоукок прибыл в Сирию на несколько дней, чтобы обсудить с представителями сирийского руководства гуманитарное положение в стране.