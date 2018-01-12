Некому лечить: украинцы назвали медреформу Порошенко «геноцидом»

Вступившие в силу с 1 января 2018 года основные положения санкционированной президентом Украины Петром Порошенко медицинской реформы принесли свои первые «плоды». Из-за массовых сокращений персонала амбулаторий и ликвидации стационарных пунктов неотложной помощи, а также по причине отсутствия в региональных аптеках так называемых «социальных лекарств» на территории от Ужгорода до Мариуполя скончались более тысячи человек. Подробности в материале Федерального агентства новостей.

Как считают независимые эксперты, погибших можно было спасти при условии должного финансирования медучреждений. На этом фоне жители целого ряда украинских регионов объявили о намерении провести акции гражданского неповиновения, обвинив главу государства в «геноциде» и потребовав не только увольнения исполняющей обязанности руководителя Минздрава Ульяны Супрун, но и немедленной отставки самого Порошенко.

Небольшое село в Винницкой области на некоторое время оказалось в центре внимания общественности, в том числе и международной. Накануне местные жители перекрыли шоссе государственного значения, требуя от официального Киева отменить реформу системы медицины, предусматривающую оптимизацию поликлиник и больниц, и выступая за возвращение в провинцию фактически изгнанных врачей и медсестер. Десятки активистов в течение десяти часов ходили по пешеходному переходу на упомянутом шоссе, пропуская лишь легковые автомобили, в салоне которых находились дети, и грузовики МЧС.

«Под Рождество у моей тещи случился приступ аппендицита, я позвонил в скорую, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН один из участников акции Николай Форманчук. — Мне было сказано, что по новым правилам медицинской реформы мы должны обращаться в областной центр: районная амбулатория больше не функционирует. В итоге я отвез тещу в соседнюю Молдавию, где ей оказали необходимую помощь, а мне сообщили, что, если бы она оказалась на операционном столе позже минут на пятнадцать, в нашей семье был бы объявлен траур».

Истории других активистов «винницких протестов» куда более драматичны: в одном из населенных пунктов из-за «оптимизации» станций скорой помощи единственный в округе врач не смог добраться до умирающего от инсульта пациента, а на хуторе неподалеку фельдшер, в свое время попавший под «сокращение штата», не успел купировать астматический синдром у школьницы. Оба случая имели летальный исход.

«Сейчас подобное положение вещей наблюдается по всей Украине, — отметила Федеральному агентству новостей представитель общественного движения «Взаимопомощь» Ирина Криница. — Президент Порошенко явно пошел на поводу у реакционных сил, включая руководство Минздрава, и подписал сомнительный закон о медицинской реформе. Теперь с подачи украинского лидера, а также ВРИО главы МЗ госпожи Супрун, к больным приезжают «парамедики» — санитары без начального медицинского образования и «сопровождающие лица» — студенты медучилищ. А в оставшихся после «реформы» больницах тех же пациентов, фактически обреченных на верную смерть, встречают в лучшем случае врачи-интерны, плохо представляющие свое будущее на медицинском поприще в нищей раздираемой внутренними противоречиями стране».

С мнением Криницы трудно не согласиться. По данным международной правозащитной организации Human Rights Action (HRA), во время первого этапа упомянутой реформы, на Украине были закрыты более 900 сельских амбулаторий, сокращено около 60% персонала поликлиник и больниц в районных центрах, переведено на так называемый «неполный трудовой контракт» более 10 тысяч высококвалифицированных специалистов.

«К этой статистике можно добавить данные относительно 20 тысяч врачей, подтвердивших свои дипломы за рубежом и работающих сейчас в Российской Федерации, Белоруссии, Польше, Италии и Испании, — подчеркивает наблюдатель HRA Къяртан Селнес. — Так уж получилось, что лечить украинцев оказалось попросту некому. Люди умирают, не получив должной медпомощи. Именно поэтому все заявления Порошенко о «новых веяниях в украинской медицине» кажутся миллионам местных пациентов очередной ложью изо всех сил пытающегося спасти свои катастрофически падающие рейтинги главы Украины».

Тем временем пользователи целого ряда форумов в украинском сегменте Интернета открыто называют медицинскую реформу «разлива» Порошенко — Супрун «геноцидом». Подконтрольные президенту структуры по мере возможности блокируют ссылки на соответствующие посты, но, похоже, предотвратить новые акции тех же пациентов, планируемые по образу и подобию демонстрации в Винницкой области, официальный Киев уже не в силах.