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Сирия в поле зрения ООН: Марк Лоукок поделился своими впечатлениями от визита в Хомс
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    Сирия в поле зрения ООН: Марк Лоукок поделился своими впечатлениями от визита в Хомс

    10:00  14 Января 2018
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    Сирия в поле зрения ООН: Марк Лоукок поделился своими впечатлениями от визита в Хомс

    Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок рассказал журналистам о своих впечатлениях от визита в Хомс и коротко ответил на основные вопросы. Съемочной группе Федерального агентства новостей (ФАН) удалось снять видео.

    10 января Марк Лоукок посетил презентацию, организованную руководством Хомса во главе с губернатором Талалом Барази, на которой ему была представлена подробная информация о ситуации в провинции. Кроме этого, в ходе последующей за презентацией рабочей поездки представитель ООН посетил важные объекты административного центра. На выходе из больницы заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросом окружили представители СМИ, среди которых была и съемочная группа Федерального агентства новостей (ФАН). Несмотря на то, что на следующий день в Дамаске должна была состояться большая пресс-конференция, Марк Лоукок согласился рассказать о своих впечатлениях от увиденного:

    «Это мой первый визит в Сирию с момента назначения на свою должность в ООН. Я приехал в Сирию для того, чтобы поговорить с людьми и услышать их. Я прибыл в Хомс сегодня для того, чтобы своими глазами увидеть, как повлиял многолетний  кризис на провинцию и ее жителей. Я очень рад был увидеть всю ту работу, которую проделывает ООН, которая заключается в помощи пострадавшим семьям. Особенно детям, как мы с вами видели только что, в сферах образования и психологической помощи».

    Марк Лоукок также бегло ответил на вопрос корреспондента одного из местных СМИ о том, что гуманитарная программа ООН может предложить для восстановления Сирии:

    «ООН в рамках плана реагирования смогла собрать 1,7 милиардов долларов, эти средства были собраны для оказания помощи пострадавшим жителя во всей Сирии. Мы смогли оказать помощь 7,5 миллионам сирийцев на данный момент».

    Напомним, 9 января заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Марк Лоукок прибыл в Сирию на несколько дней, чтобы  обсудить с представителями сирийского руководства гуманитарное положение в стране. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Игорь Петрашевич; Роман Мартынович
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #оон #хомс #марк лоукок
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