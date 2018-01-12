Жители Запорожья назвали виновных в войне в Донбассе

Запорожье, 12 января. Жители Запорожья ответили на вопрос, кто виновен в войне, продолжающейся на территории Донбасса.

Украинские социологи провели опрос: они вышли на улицы Запорожья и задали прохожим несколько вопросов о ситуации в Донбассе. Одним из основных вопросов стал — кто виноват в развязанной бессмысленной войне.

Выяснилось, что большинство респондентов обвиняют правительство Украины и президента страны Петра Порошенко. Они напомнили, что киевские власти первыми пригнали боевую технику на линию соприкосновения. Кроме того, власти Украины отказываются вести переговоры с руководством ДНР и ЛНР.

«Порошенко ведет неграмотную политику – бизнес на первом плане, — рассказали украинцы. — Если будем говорить, что первое лицо зарабатывает на этой крови деньги и превращается из миллионера в миллиардера, то это о чем-то и говорит. На Украине нет лидера, которому люди поверили бы».

По мнению участников опроса, Порошенко должен лично приехать в Донбасс и сесть за стол переговоров с представителями республик.