Божья воля: Гройсман нашел неожиданное объяснение своей политической карьере

Киев, 12 января. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что возглавил правительство благодаря помощи высших сил. По его словам, работа на посту премьера — это большая ответственность и в то же время большой вызов.

«Но прежде всего надо понимать, что это — воля божья. Для меня — воля божья быть в том конкретном месте и в то конкретное время», — рассказал Гройсман в интервью грузинскому изданию Forbes.

Чиновник также отметил, что он стремится положить конец десятилетию упущенных возможностей Украины и превратить ее в страну с сильной демократией и экономикой. Напомним, что после государственного переворота 2014 года Владимир Гройсман занял пост председателя Верховной рады вместо Александра Турчинова, а с апреля 2016 года возглавил кабинет министров Украины, сменив на своем посту Арсения Яценюка.