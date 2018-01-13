Сирия: замминистра иностранных дел САР раскритиковал действия де Мистуры, поддержавшего оппозицию
Сирия, 13 января. Заместитель министра иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) доктор Фейсал Микдад выступил с докладом, посвященным гражданской войне, начатой и поддержанной агрессорами. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.
Доктор Фейсал Микдад выступил с докладом, посвященным террористической войне против Сирии, начатой силами агрессии, и о последних политических событиях. Он подчеркнул, что в разгар террористической войны Сирия не дала слабину и не приняла ни одного предложения из вне, которое подорвало бы суверенитет и территориальную целостность страны, и волю народа.
«Конституция Сирийской Арабской Республики может быть сформулирована только на сирийской земле, и существующая сирийская конституция, которая является одной из последних конституций в мире, сегодня должна соблюдаться. Положения конституции нельзя отменить», — сказал он.
Кроме того, Микдад выразил недовольство позицией спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который транслировал повестку оппозиции по уходу президента Башара Асада, сорвав переговоры тем самым межсирийские переговоры.
«Очень странно и в то же время не странно видеть специального посланника ООН по Сирии, посещающего эту балаган-конференцию, пытающегося продвинуть те результаты, которые были достигнуты на этой конференции. Результаты, которые противоречат принятой резолюции ООН №2254», — подытожил он.