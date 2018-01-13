Сирия: замминистра иностранных дел САР раскритиковал действия де Мистуры, поддержавшего оппозицию

Сирия, 13 января. Заместитель министра иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) доктор Фейсал Микдад выступил с докладом, посвященным гражданской войне, начатой и поддержанной агрессорами. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Доктор Фейсал Микдад выступил с докладом, посвященным террористической войне против Сирии, начатой силами агрессии, и о последних политических событиях. Он подчеркнул, что в разгар террористической войны Сирия не дала слабину и не приняла ни одного предложения из вне, которое подорвало бы суверенитет и территориальную целостность страны, и волю народа.

«Конституция Сирийской Арабской Республики может быть сформулирована только на сирийской земле, и существующая сирийская конституция, которая является одной из последних конституций в мире, сегодня должна соблюдаться. Положения конституции нельзя отменить», — сказал он.

Кроме того, Микдад выразил недовольство позицией спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который транслировал повестку оппозиции по уходу президента Башара Асада, сорвав переговоры тем самым межсирийские переговоры.