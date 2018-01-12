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Украина
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Технологии
«Защита от Шурыгиных»: в Голландии придумали сервис для подтверждения согласия на секс
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    «Защита от Шурыгиных»: в Голландии придумали сервис для подтверждения согласия на секс

    19:10  12 Января 2018  /обновлено: 19:10  12 Января 2018
    857

    «Защита от Шурыгиных»: в Голландии придумали сервис для подтверждения согласия на секс

    Москва, 12 января. Голландские разработчики объявили о скором запуске специального приложения, которое позволит пользователям заключать специальное соглашение перед вступлением в интимную связь.

    Как отмечают европейские СМИ, система будет создавать договор, фиксирующий сексуальное согласие партнеров. Таким образом приложение поможет бороться со случаями шантажа, когда после полового акта по обоюдному согласию один из его участников заявляет об изнасиловании.

    «Секс должен быть веселым и безопасным, но в наши дни многое может пойти не так. Хотя вы защищены законом, судебное разбирательство любых подобных правонарушений через суд в действительности практически невозможно», —отметили разработчики, создающие приложение.

    В описании сервиса отмечается, что кнопка «принять условия» будет обязывать партнеров соблюдать все правила, указанные в их профиле: согласие на съемку, использование средств контрацепции, отсутствие венерических заболеваний, допустимость использования приемов БДСМ и другие.

    Отмечается также, что разработчики хотят сделать приложение бесплатным. Создатели рассчитывают зарабатывать только с помощью рекламы.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
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    #изнасилование #секс #голландия #приложение #согласие
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