Польская компания объяснила выбор сине-желтой униформы для украинцев

Варшава, 12 января. Польская компания Lindab выдавала украинцам и полякам униформу разного цвета для преодоления языкового барьера. Об этом сообщает пресс-служба компании Lindab.

В пресс-службе заверили, что в компании нет дискриминации по национальному признаку. При этом все сотрудники компании носят синие брюки, а цветовая дифференциация была и раньше.

«Мы решили ввести модель быстрого распознавания того, каким языком пользуются отдельные лица: сотрудники, которые не разговаривали на польском, независимо от национальности, должны были носить другие футболки», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что желтые футболки не означают, что их носитель является украинцем. Футболки желтого цвета выдавались тем, кто не говорит на польском языке. А тот факт, что цвет униформы украинцев соответствует национальному флагу Украины - чистая случайность.

Ранее стало известно, что украинцев, которые приехали работать на завод в польском поселке Верухово, одели в униформу в цветах национального флага Украины. После этого компанию Lindab заподозрили в дискриминации рабочих по национальному признаку.