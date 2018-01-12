РФ выразила протест Швеции из-за продолжающихся атак на диппредставительства в Стокгольме

Москва, 12 января. Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Швеции Тубиаса Лоренцона, чтобы заявить протест в связи с нежеланием Стокгольма разбираться с нападением на дипломатические объекты РФ. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ему был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Карнюшина в отношении посольства и торгового представительства России в Швеции», — отметила она.

По словам Захаровой, российское посольство неоднократно обращалось к властям Швеции с просьбой усилить меры безопасности, однако этого так и не было сделано. В то же время, действия Карнюшина с каждым разом приобретают все более агрессивный характер и уже представляют опасность для жизни российских дипломатов, подчеркивает представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 6 января Карнюшин проломил шлагбаум на парковке и протаранил ворота гаража торгового представительства России в Стокгольме, управляя легковым автомобилем. 8 января, будучи за рулем грузовика, он врезался в ворота административного здания торгпредства, а 10 января незаконно проник на территорию посольства и повредил камеру на территории торгпредства. Каждый раз полиция задерживала нарушителя порядка, но через несколько часов отпускала.