В Госдуме рассказали о планах РФ по развитию присутствия в Средиземноморье

Москва, 12 января. Россия намерена развивать свое присутствие в Средиземноморье, учитывая национальные интересы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Россия какие хочет, такие и будет иметь планы по своему присутствию (в Средиземноморском регионе — прим. ФАН), которые будут направлены на отстаивание национальных интересов», — приводит РИА Новости комментарий Шаманова.

Он отметил, что Россия возвращает свое военное присутствие в Средиземноморье, где ее долгое время не было, и будет усиливать работу в этом направлении, если это будет соответствовать национальным интересам.

Шаманов также подчеркнул, что западным странам явно не по душе то, что Россия возвращается в Средиземноморскую зону.

Заявление главы комитета нижней палаты парламента по обороне стало ответом на выступление французского эксперта Алена Родье, заявившего, что Москва рассчитывает дополнить уже имеющиеся военные базы в Сирии объектами на территории Египта и Ливии. Родье рассказал, что, по его мнению, Россия в первую очередь заинтересована в создании базы в районе глубоководного порта в ливийском городе Тобруке.

Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин представил на рассмотрение Госдумы законопроект о расширении российской базы в сирийском порту Тартус. Российский лидер отметил, что расширение базы будет способствовать усилению позиций РФ в Средиземноморье. В конце прошлого года Совфед одобрил расширение базы.