Ирак: около 100 человек пострадали при двойном теракте в Багдаде

Багдад, 15 января. При атаке боевиков-смертников в центре Багдада погибло 26 человек.

Иракский телеканал «Аль-Сумария» сообщил, что в результаты двойного теракта погибло не менее 26 человек, количество пострадавших на данный момент оценивается в сто человек. Целью боевиков-смертников стала группа рабочих на площади Тайран (площадь Авиации) в центре иракской столицы.

Сотрудники местных правоохранительных органов отмечают, что пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, полиция оцепила район происшествия.

Ранее сообщалось, что двойной теракт с применением поясов смертников произошел в понедельник утром. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за совершенные взрывы.