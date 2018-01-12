Гройсман ответил на предложение Москвы вернуть военную технику из Крыма

Киев, 12 января. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ответил на предложение Москвы вернуть Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма.

Ранее стало известно, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, несмотря на то, что она находится в плачевном состоянии. При этом Россия готова пригласить украинских военных в Крым для утилизации боеприпасов, которые не подлежат транспортировке.

«Предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», — сказал Гройсман.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло после референдума на полуострове, который состоялся в марте 2014 года. В ходе всенародного голосования подавляющее большинство жителей Крыма поддержали данное решение. Однако власти Украины отказываются признавать волеизъявление жителей Крыма.