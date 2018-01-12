Сирия новости 12 января 19.30: атаковавшие «Хмеймим» боевики уничтожены в Идлибе, ВКС РФ и САА освободили от «Ан-Нусры» более 10 поселений Алеппо

Сирия, 12 января. Обстрелявшие авиабазу «Хмеймим» 31 декабря боевики ликвидированы в Идлибе, ВКС РФ и САА освободили от «Джебхат ан-Нусры»1 более 10 поселений Алеппо, при взрыве в Багдаде пострадало пять человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» более 10 поселений Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, при поддержке ВКС РФ освободили от «Джебхат ан-Нусры» значительные территории на юге Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет массированный обстрел позиций радикальных группировок на территории оазиса Восточная Гута. Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@o1wTuZzdtcNLq3c), что правительственные войска атаковали опорные пункты боевиков в окрестностях города Дума. Кроме того в Харасте продолжаются ожесточенные бои между САА и незаконными вооруженными формированиями. Об этом сообщает местный источник в Twitter (@now_damascus).

Провинция Алеппо

Правительственные войска САР под прикрытием ВКС РФ освободили от радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» значительные территории на юге провинции Алеппо. Под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешли населенные пункты Умм Анкашб Салихия, Джубб Аль-Инташ, Сухур, Аль-Хардана, Аль-Асадия, Расм Аль-Амиш, Хауир аль-Хасс, Аль-Банауи и Джубб Аль-Аама. О продвижении войск Башара Асада сообщает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@C_Military1). Ранее армия САР при поддержке российской авиации выбила террористов «Ан-Нусры» из нескольких населенных пунктов на северо-востоке Алеппо.

Провинция Хомс

В районе населенных пунктов Хула и Дейр Фуль зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными группировками. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), перестрелки между правительственными войсками и радикальными группировками не прекращаются на севере Хомса в течение нескольких дней. Конфликт начался с обстрела боевиками, базирующимися в окрестностях Ар-Растана, расположений армии САР недалеко от Талльбисы. Напомним, северная часть региона входит в зону деэскалации.

Провинция Идлиб

Министерство обороны РФ сообщает, что в ходе спецоперации в провинции Идлиб российские военные ликвидировали диверсионную группу террористов, обстрелявших 31 декабря авиабазу «Хмеймим». Также, по данным военного ведомства, было обнаружено место сборки и хранения ударных беспилотных средств самолетного типа. Склад также был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь».

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что российская и сирийская авиация бомбят опорные пункты исламистов в юго-восточной части Идлиба.

Ирак

На юго-востоке Багдада прогремел взрыв, пишет информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента погиб один мирный житель иракской столицы, еще четыре гражданских лица получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу. Ранее сообщалось, что при разрыве мины в западном пригороде Багдада пострадало три человека. Также мощный взрыв произошел в районе Аль-Мадаан иракской столицы. В результате инцидента пострадало пять гражданских лиц, еще один человек погиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)