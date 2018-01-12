выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинский магазин, продающий валенки с гербом России, оказался в центре скандала
Технологии
«Хризантема» может «расцветать» за несколько секунд — СМИ рассказали о российском ПТРК
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Хризантема» может «расцветать» за несколько секунд — СМИ рассказали о российском ПТРК

    18:29  12 Января 2018  /обновлено: 18:30  12 Января 2018
    239

    ПТРК "Хризантема-С"

    Российский всепогодный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С» предназначен для уничтожения боевых танков сегодняшнего и будущих поколений, а также может использоваться для поражения медленных и низколетящих воздушных целей, таких, как вертолеты. Ракетная система размещена на БМП-3 без стандартной башни.

    Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Russian Khrizantema-S missile can hit target in all weather conditions (ПТРК «Хризантема-С» может поражать цели при любых погодных условиях), опубликованную порталом Army Recognition.

    Противотанковый ракетный комплекс был анонсирован в июле 1996 года российским Конструкторским бюро машиностроения (КБМ). Ракету начали модернизировать в 1980-х годах, в результате чего была спроектирована всепогодная универсальная ракетная система, которая могла бы поражать бронетанковые машины, оснащенные усовершенствованной многослойной комбинированной броней. Противотанковая ракетная система «Хризантема-С» спроектирована и изготовлена АО «НПК «КБ машиностроения». Ракета имеет дальность действия от 400 до 6000 м.

    Использование шасси БМП-3 улучшило маневренность и мобильность ПТРК, а также позволило ему преодолевать водные препятствия. В целом, комплекс может развивать скорость в 45 км/ч на неровной жесткой местности. На дороге он может разгоняться до 70 км/ч. «Хризантема» может преодолеть расстояние в 600 километров без дозаправки. 

    Пусковые установки "Хризантемы" устанавливаются на шасси БМП-3

    Комплекс может прийти в боеготовность и начать пускать ракеты прямо с дороги на поле боя менее чем за несколько секунд.  Это стало возможно благодаря системе запуска, которая может быть очень быстро выведена наружу из корпуса. Российские солдаты шутят, что «Хризантема» может «расцветать» за несколько секунд.

    Сегодня «Хризантема-С» является одной из лучших в мире противотанковых ракетных систем. Она способна обнаруживать и уничтожать цели без оптической видимости в дыме, тумане и снегу, а также в любое время суток благодаря радиолокационным и оптическим лазерным каналам. Одновременная работа двух каналов позволяет солдатам отслеживать сразу две цели и запускать ракеты автоматически.

    Кроме того, «Хризантема-С» оснащается уникальной радарной системой. Она создает невидимый радиолуч, действующий в миллиметровом диапазоне. Когда луч находит свою цель и запускает ракету, удар неизбежен. Направление радиолуча осуществляется без вмешательства оператора.

    Ракета 9M123

    Предприятия «Концерна Радиоэлектронные Технологии» (КРЭТ) также участвовали в модернизации радарной системы для «Хризантемы». Многофункциональный дисплей ИМ-16-5, созданный Ульяновским приборостроительным конструкторским бюро, стал одной из основных частей системы наведения радиолокационной станции.

    Созданная на базе шасси БМП-3 «Хризантема-С» с экипажем из двух человек несет боекомплект из 15 противотанковых управляемых ракет. Также имеется вариант оснащения ракеты фугасной (термобарической) боевой частью.

    Возможна работа нескольких БМ по одной или нескольким близко расположенным целям. По словам российского производителя, три боевые машины «Хризантема-С» способны успешно отразить атаку роты танков в количестве 14 единиц.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #танк #птрк #хризантема-с #противотанковый комплекс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Гройсман ответил на предложение Москвы вернуть военную технику из Крыма

      18:23 12 Января 2018 4759
      Читать
      18:22
      Сегодня

      Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации боевиков, атаковавших базу «Хмеймим»
      17:33
      Сегодня

      Шахназаров: Меня вдохновляет политика Путина
      17:12
      Сегодня

      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ
      14:58
      Сегодня

      Госдума приняла в первом чтении законопроект о СМИ-иноагентах
      13:15
      Сегодня

      Песков: Путин примет решение об ответе России на новый санкционный список США

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 28290

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6762

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6673

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12021

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11708
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

      17:12   12 Января 2018
      2571
      Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

      Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

      17:10   12 Января 2018
      2988
      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      13:32   12 Января 2018
      341
      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      12:51   12 Января 2018
      1216