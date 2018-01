Российский всепогодный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С» предназначен для уничтожения боевых танков сегодняшнего и будущих поколений, а также может использоваться для поражения медленных и низколетящих воздушных целей, таких, как вертолеты. Ракетная система размещена на БМП-3 без стандартной башни.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Russian Khrizantema-S missile can hit target in all weather conditions (ПТРК «Хризантема-С» может поражать цели при любых погодных условиях), опубликованную порталом Army Recognition.

Противотанковый ракетный комплекс был анонсирован в июле 1996 года российским Конструкторским бюро машиностроения (КБМ). Ракету начали модернизировать в 1980-х годах, в результате чего была спроектирована всепогодная универсальная ракетная система, которая могла бы поражать бронетанковые машины, оснащенные усовершенствованной многослойной комбинированной броней. Противотанковая ракетная система «Хризантема-С» спроектирована и изготовлена АО «НПК «КБ машиностроения». Ракета имеет дальность действия от 400 до 6000 м.

Использование шасси БМП-3 улучшило маневренность и мобильность ПТРК, а также позволило ему преодолевать водные препятствия. В целом, комплекс может развивать скорость в 45 км/ч на неровной жесткой местности. На дороге он может разгоняться до 70 км/ч. «Хризантема» может преодолеть расстояние в 600 километров без дозаправки.

Комплекс может прийти в боеготовность и начать пускать ракеты прямо с дороги на поле боя менее чем за несколько секунд. Это стало возможно благодаря системе запуска, которая может быть очень быстро выведена наружу из корпуса. Российские солдаты шутят, что «Хризантема» может «расцветать» за несколько секунд.

Сегодня «Хризантема-С» является одной из лучших в мире противотанковых ракетных систем. Она способна обнаруживать и уничтожать цели без оптической видимости в дыме, тумане и снегу, а также в любое время суток благодаря радиолокационным и оптическим лазерным каналам. Одновременная работа двух каналов позволяет солдатам отслеживать сразу две цели и запускать ракеты автоматически.

Кроме того, «Хризантема-С» оснащается уникальной радарной системой. Она создает невидимый радиолуч, действующий в миллиметровом диапазоне. Когда луч находит свою цель и запускает ракету, удар неизбежен. Направление радиолуча осуществляется без вмешательства оператора.

Предприятия «Концерна Радиоэлектронные Технологии» (КРЭТ) также участвовали в модернизации радарной системы для «Хризантемы». Многофункциональный дисплей ИМ-16-5, созданный Ульяновским приборостроительным конструкторским бюро, стал одной из основных частей системы наведения радиолокационной станции.

Созданная на базе шасси БМП-3 «Хризантема-С» с экипажем из двух человек несет боекомплект из 15 противотанковых управляемых ракет. Также имеется вариант оснащения ракеты фугасной (термобарической) боевой частью.

Возможна работа нескольких БМ по одной или нескольким близко расположенным целям. По словам российского производителя, три боевые машины «Хризантема-С» способны успешно отразить атаку роты танков в количестве 14 единиц.