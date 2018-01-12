Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации боевиков, атаковавших базу «Хмеймим»

Москва, 12 января. Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения отряда боевиков, ответственного за минометный обстрел военной базы «Хмеймим» 31 декабря прошлого года.

На кадрах видно, как высокоточный артиллерийский боеприпас «Краснополь» поражает диверсионную группу боевиков, пытающуюся сесть в микроавтобус.

Напомним, ранее в российском оборонном ведомство сообщили, что обстрелявшая российскую базу группировка террористов уничтожена.

Минометная атака на базу «Хмеймим» была осуществлена в последний день прошлого года. Отметим, что именно эту военную базу на территории САР в декабре 2017 года посетил президент России Владимир Путин. Он сообщил о том, что часть российского контингента покидает Сирию, а также отметил большие успехи сирийских и российских военных в борьбе с террористами.