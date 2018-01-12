Восьмилетние тройняшки пострадали при взрыве в жилом доме в Омске

Омск, 12 января. Во время взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Омске пострадали четыре ребенка, среди которых тройняшки, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Шестеро пострадавших при взрыве газа были из одной семьи. Известно, что ожоги в инциденте получили ребенок 2009 года рождения, а также тройняшки 2010 года рождения.

Напомним, ранее стало известно, что в жилом доме Омска около восьми часов вечера по местному времени прогремел взрыв. Как выявили спасатели МЧС, чрезвычайное происшествие произошло из-за хлопка газа.