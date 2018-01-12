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Выборы-2018: ЦИК рассказал об иностранных счетах Грудинина
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    Выборы-2018: ЦИК рассказал об иностранных счетах Грудинина

    18:10  12 Января 2018  /обновлено: 18:10  12 Января 2018
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    Выборы-2018: ЦИК рассказал об иностранных счетах Грудинина

    Москва, 12 января. Кандидат в президенты России от «Коммунистической партии России» (КПРФ) Павел Грудинин в момент регистрации владел пятью счетами в австрийских банках, о которых он забыл упомянуть при подаче документов в ЦИК. Об этом в пятницу заявил член Избиркома Борис Эбзеев.

    Точный объем хранимых активов неизвестен, однако уточняется, что только на одном из счетов сумма остатка превысила 16 млн рублей. Кроме того, выяснилось, что Грудинин также владеет ценными бумагами, которые хранятся в том же самом австрийском банке, хотя в своей декларации в 2016 году бизнесмен не указал никаких ценных бумаг, кроме акций возглавляемой им компании.

    Политолог Олег Матвейчев полагает, что именно поэтому Грудинин на новогодние каникулы ездил в Европу — чтобы быстро закрыть счета.

    «Можно предположить, что именно по этой причине Грудинин в срочном порядке на новогодние праздники поехал в Германию и Австрию закрывать счета», — рассказал он Ura.ru.

    Напомним, что президентские выборы состоятся 18 марта. Избирательная кампания стартовала в декабре прошлого года. По словам сотрудников ЦИК, желание принять участие в выборах уже высказали 69 потенциальных кандидатов. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Геннадий Плющев
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    #кпрф #грудинин #выборы-2018 #иностранные счета
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