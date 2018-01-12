Шахназаров: Мы должны голосовать, чтобы Запад не расшатал Россию

Москва, 12 января. Российский режиссер, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, который стал одним из доверенных лиц действующего главы государства Владимира Путина, призвал всех граждан России принять участие в предстоящих выборах президента. Об этом Шахназаров заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

Режиссер отметил, что всем гражданам России необходимо принять участие в голосовании на выборах президента, чтобы не допускать всевозможных инсинуаций по поводу прозрачности выборов со стороны стран Запада.

«Западным странам необходимо расшатать Россию, ослабить ее, и для того, чтобы этого не произошло — россиянам нужно идти и голосовать. Голосование — это форма поддержки политики и того пути, который избрала страна на следующий политический цикл. Это очень важно», — сказал Шахназаров.

Он также добавил, что поддерживает политику действующего главы государства, отметив, что Владимир Путин - лучший кандидат на пост президента Российской Федерации. При этом Шахназаров выразил мнение, что среди избирателей найдутся граждане, которые отдадут свои голоса другим кандидатам, что является полезным для действующей власти, так как дает возможность полностью разобраться с проблемами, которые существуют в России.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марте 2018 года. Российский лидер Владимир Путин заявил о намерении принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Накануне ЦИК РФ зарегистрировал список из 259 доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента России.