Главные новости 12 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 12 января.

Мария Захарова рассказала, как с украинского номера мобильного телефона ей пыталась дозвониться женщина, представившаяся сотрудницей американского издания BuzzFeed и попросила связать ее с российским дипломатом Михаилом Калугиным. Захарова рассказала о подозрительном звонке из Нью-Йорка с украинского номера.

Опытный образец тяжелой огнеметной системы нового поколения «Тосочка» на данный момент создается в России, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин. В России создадут тяжелую огнеметную систему нового поколения «Тосочка».

Президент России Владимир Путин примет решение об ответе России на новые санкции США после их анализа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков: Путин примет решение об ответе России на новый санкционный список США.

Сирия, 12 января. САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Джебхат ан-Нусры»1 несколько населенных пунктов провинции Алеппо, под ударами ВВС международной коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора, боевики нарушили перемирие в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 12 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Алеппо, под ударами ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что в стране предпринимаются попытки возобновить программу по производству ракет, поражающая сила которых близка к ядерным. Украина пытается возобновить производство «почти ядерных» ракет.

Сирия, 12 января. США планируют новую поставку вооружения курдам; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в район Абу-Духура; в результате авиаудара ВВС Сирии был ранен полевой командир «Хайят Тахрир аш-Шам». Сирия новости 12 января 07.00: США планируют новую поставку вооружения курдам; «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в район Абу-Духура.

Рефат Чубаров заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о передаче Киеву оставшейся в Крыму и находящейся в плачевном состоянии украинской боевой техники является «унижением национальной гордости украинцев». «Позор Украины»: Чубаров отреагировали на предложение Путина вернуть корабли.

Сирия, 12 января. САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Хамы, при взрывах в Дейр-эз-Зоре пострадало пять мирных жителей, в иракской провинции Киркук арестовано 56 террористов ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия новости 12 января 12.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Хамы, при взрывах в Дейр-эз-Зоре пострадало пять человек.

Россия готова вернуть Украине ее военную технику, находящуюся в Крыму. Сирийский шейх уверен, что 2018 год станет победным для его страны. Трамп пообещал защитить американские выборы от «российского вмешательства». Видеодайджест новостей, утро 12 января 2018 года.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов сомневается, что экологов, выступивших против строительства газопровода «Северный поток-2», действительно волнует экосистема Балтики. «Защищают интересы США, а не креветок Балтики»: в России ответили на выпад WWF против «Северного потока-2».

1 Организация запрещена на территории РФ.