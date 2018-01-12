Взрыв прогремел в жилом многоквартирном доме Омска

Омск, 12 января. Взрыв произошел в жилом многоквартирном доме Омска, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Как констатировали представители главного управления МЧС РФ по Омской области, около восьми часов вечера по местному времени в экстренные службы поступил звонок о взрыве. Инцидент произошел во многоквартирном жилом доме.

На место ЧП прибыли 21 спасатель и 6 единиц техники. Как оказалось, взрыв произошел из-за хлопка газа.

По данным источников ФАН, разрушена стена в соседнюю квартиру от той, где раздался взрыв. Известно о шести пострадавших — вся семья, в доме которой произошел хлопок. Среди пострадавших двое взрослых и четверо детей. У них выявлены ожоги первой и второй степени.