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Новости Сирии
Сирия итоги 1 – 13 января: бои в Харасте, атака дронов на Хмеймим и Тартус, наступление в Идлибе
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    Сирия итоги 1 – 13 января: бои в Харасте, атака дронов на Хмеймим и Тартус, наступление в Идлибе

    Сирийские правительственные силы отразили наступление террористов в городе Хараста в оазисе Восточной Гуты близ Дамаска. Российскими средствами ПВО остановлена атака БПЛА на авиабазу Хмеймим и базу ВМФ России в Тартусе. Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает бои в провинции Идлиб, штурмуя авиабазу Абу-Духур.
    11:00 13 Января 2018
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    Бои в Харасте

    Сирия итоги 1 – 13 января: бои в Харасте, атака дронов на Хмеймим и Тартус, наступление в Идлибе

    На протяжении первой недели января сирийские правительственные силы пытались справиться с тяжелой ситуацией в городе Хараста в оазисе Восточной Гуты близ Дамаска. Как сообщают местные источники, 1 января боевикам группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» удалось отсечь пути подхода подкреплений к военной базе в Харасте, на которой расположен склад военной техники правительственных сил.
    В последующую неделю гарнизон военной базы отражал все попытки террористов прорвать оборону и захватить стратегически важный объект. В ходе боев погибло три генерала сирийской армии, которые принимали деятельное участие в боях за Харасту. Только после того, как 8 января на помощь осажденным пришли бойцы 104-й бригады Республиканской гвардии, отличившиеся в боях за Дейр-эз-Зор, блокаду базы удалось прорвать. Сейчас сирийские войска заняты расширением периметра вокруг объекта.
     

    Обстрел авиабазы Хмеймим

    Сирия итоги 1 – 13 января: бои в Харасте, атака дронов на Хмеймим и Тартус, наступление в Идлибе

    Перед Новым годом неизвестные боевики атаковали российские военные объекты на авиабазе Хмеймим. 31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела погибли двое военнослужащих.
    В Минобороны опровергли утверждения СМИ о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим. Как сообщается, российская авиагруппа в Сирии продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме. В свою очередь, сирийские спецслужбы ведут работу по поиску и уничтожению причастных к обстрелу аэродрома боевиков.
    12 января в ходе спецоперации в провинции Идлиб российские военные ликвидировали диверсионную группу террористов, обстрелявших авиабазу «Хмеймим». Как сообщает Минобороны РФ, было обнаружено место сборки и хранения ударных беспилотных средств самолетного типа. Склад также был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь».
     

    Атака беспилотников

    Сирия итоги 1 – 13 января: бои в Харасте, атака дронов на Хмеймим и Тартус, наступление в Идлибе

    После минометного обстрела боевики пошли на еще одну атаку, на этот раз – воздушную. Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь с 5 на 6 января российскими средствами ПВО были выявлены 13 беспилотных летательных аппаратов, приближавшихся к авиабазе Хмеймим и пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара к юго-западу от Идлиба.
    Шесть беспилотников удалось перехватить в полете российскими подразделениями радиоэлектронной борьбы, из них 3 были посажены вне базы, а еще 3 при посадке сдетонировали от столкновения с землей. Семь аппаратов были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С». Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет.
     

    Наступление в Идлибе

    Сирия итоги 1 – 13 января: бои в Харасте, атака дронов на Хмеймим и Тартус, наступление в Идлибе

    Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает бои в провинции Идлиб. На протяжении первой недели января сирийская армия под прикрытием российских самолетов зачищала район города Абу-Дали и готовилась к броску в направлении бывшей авиабазы Абу-Духур.
    Для того, чтобы подготовить штурм авиабазы, при поддержке ВКС России сирийская армия совершила два мощных наступательных рывка, в ходе которых от боевиков были зачищены в общей сложности 27 населенных пунктов. 7 января армейские подразделения выбили террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» из стратегического населенного пункта Синджар, и в последующие дни начали штурм Абу-Духура, перерезав связь города с основными подразделениям боевиков в Маарет ан-Нуман.
     

    Удары коалиции США в Дейр-эз-Зоре

    Сирия итоги 1 – 13 января: бои в Харасте, атака дронов на Хмеймим и Тартус, наступление в Идлибе

    Военные самолеты международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, активизировали боевые вылеты в провинции. Как сообщают местные источники, бомбардировкам ВВС западного альянса вновь подвергся населенный пункт Ас-Суса, расположенный на юго-востоке региона. Представители Соединенных Штатов заявляют, что воздушные атаки направлены против оставшихся в Дейр-эз-Зоре очагов сопротивления террористов «Исламского государства»1, однако Вашингтон не учитывает то, что в населенном пункте также находятся и мирные жители. Так, во время прошлой бомбардировки в данном районе погибли 12 гражданских лиц, в том числе и дети.
     

    Массовые захоронения Ракки

    Сирия итоги 1 – 13 января: бои в Харасте, атака дронов на Хмеймим и Тартус, наступление в Идлибе

    В провинции Ракка сирийские бойцы обнаружили два массовых захоронения жертв боевиков «Исламского государства». Как сообщает сирийское информагентство SANA, братские могилы были обнаружены вблизи поселка Аль-Вави, расположенного в западной части провинции Ракка. Из одного из них были извлечены останки 115 человек, убитых террористами. Отмечается, что среди погибших были как мирные жители, так и сирийские военнослужащие, погибшие в ходе ожесточенных боев за контроль над аэродромом на окраине города Табка в 2014 году. В настоящее время личности погибших устанавливаются.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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