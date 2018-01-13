Сирия итоги 1 – 13 января: бои в Харасте, атака дронов на Хмеймим и Тартус, наступление в Идлибе

Бои в Харасте На протяжении первой недели января сирийские правительственные силы пытались справиться с тяжелой ситуацией в городе Хараста в оазисе Восточной Гуты близ Дамаска. Как сообщают местные источники, 1 января боевикам группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» удалось отсечь пути подхода подкреплений к военной базе в Харасте, на которой расположен склад военной техники правительственных сил. В последующую неделю гарнизон военной базы отражал все попытки террористов прорвать оборону и захватить стратегически важный объект. В ходе боев погибло три генерала сирийской армии, которые принимали деятельное участие в боях за Харасту. Только после того, как 8 января на помощь осажденным пришли бойцы 104-й бригады Республиканской гвардии, отличившиеся в боях за Дейр-эз-Зор, блокаду базы удалось прорвать. Сейчас сирийские войска заняты расширением периметра вокруг объекта.

Обстрел авиабазы Хмеймим Перед Новым годом неизвестные боевики атаковали российские военные объекты на авиабазе Хмеймим. 31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела погибли двое военнослужащих. В Минобороны опровергли утверждения СМИ о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим. Как сообщается, российская авиагруппа в Сирии продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме. В свою очередь, сирийские спецслужбы ведут работу по поиску и уничтожению причастных к обстрелу аэродрома боевиков.

12 января в ходе спецоперации в провинции Идлиб российские военные ликвидировали диверсионную группу террористов, обстрелявших авиабазу «Хмеймим». Как сообщает Минобороны РФ, было обнаружено место сборки и хранения ударных беспилотных средств самолетного типа. Склад также был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь».

Атака беспилотников После минометного обстрела боевики пошли на еще одну атаку, на этот раз – воздушную. Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь с 5 на 6 января российскими средствами ПВО были выявлены 13 беспилотных летательных аппаратов, приближавшихся к авиабазе Хмеймим и пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара к юго-западу от Идлиба. Шесть беспилотников удалось перехватить в полете российскими подразделениями радиоэлектронной борьбы, из них 3 были посажены вне базы, а еще 3 при посадке сдетонировали от столкновения с землей. Семь аппаратов были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С». Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет.

Наступление в Идлибе Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает бои в провинции Идлиб. На протяжении первой недели января сирийская армия под прикрытием российских самолетов зачищала район города Абу-Дали и готовилась к броску в направлении бывшей авиабазы Абу-Духур. Для того, чтобы подготовить штурм авиабазы, при поддержке ВКС России сирийская армия совершила два мощных наступательных рывка, в ходе которых от боевиков были зачищены в общей сложности 27 населенных пунктов. 7 января армейские подразделения выбили террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» из стратегического населенного пункта Синджар, и в последующие дни начали штурм Абу-Духура, перерезав связь города с основными подразделениям боевиков в Маарет ан-Нуман.

Удары коалиции США в Дейр-эз-Зоре Военные самолеты международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, активизировали боевые вылеты в провинции. Как сообщают местные источники, бомбардировкам ВВС западного альянса вновь подвергся населенный пункт Ас-Суса, расположенный на юго-востоке региона. Представители Соединенных Штатов заявляют, что воздушные атаки направлены против оставшихся в Дейр-эз-Зоре очагов сопротивления террористов «Исламского государства»1, однако Вашингтон не учитывает то, что в населенном пункте также находятся и мирные жители. Так, во время прошлой бомбардировки в данном районе погибли 12 гражданских лиц, в том числе и дети.

Массовые захоронения Ракки В провинции Ракка сирийские бойцы обнаружили два массовых захоронения жертв боевиков «Исламского государства». Как сообщает сирийское информагентство SANA, братские могилы были обнаружены вблизи поселка Аль-Вави, расположенного в западной части провинции Ракка. Из одного из них были извлечены останки 115 человек, убитых террористами. Отмечается, что среди погибших были как мирные жители, так и сирийские военнослужащие, погибшие в ходе ожесточенных боев за контроль над аэродромом на окраине города Табка в 2014 году. В настоящее время личности погибших устанавливаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.