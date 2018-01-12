Видеодайджест новостей, вечер 12 января 2018 года

Губернатор Хомса рассказал о визите заместителя генсека ООН
Губернатор провинции Хомс Талал Барази рассказал
о визите в Сирию заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока
.
9 января представитель ООН встретился с вице-премьером и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом. Они обсудили пути укрепления партнерства ООН с Дамаском. По итогам этой встречи Лоукок отметил важность «ликвидации всех преград на пути гуманитарной деятельности в Сирии».
На следующий день заместитель генсекретаря ООН прибыл в Хомс, чтобы оценить действия международных организаций в сфере предоставления гуманитарной помощи.
В Кремле рассказали о реализации идеи Путина вернуть Украине ее военное имущество из Крыма
На встрече с главами российских печатных СМИ и информагентств Владимир Путин
заявил, что Москва готова вернуть
Украине военную технику из Крыма, несмотря на то, что она находится в плачевном состоянии.
При этом Россия готова пригласить украинских военных для утилизации боеприпасов, которые не подлежат транспортировке. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «для определения всех параметров.. нужно будет какие-то контакты провести или между военными, или между дипломатами».
ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина
Согласно списку, приложенному к постановлению ЦИК, в число доверенных лиц Владимира Путина вошли эстрадный певец Лев Лещенко, продюсер Иосиф Пригожин, музыкант Игорь Бутман, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, кинорежиссер и глава «Мосфильма» Карен Шахназаров.
Белоруссия отказалась «дружить» с ЕС против России
По его словам, развивая торгово-экономические связи с ЕС, Белоруссия не собирается делать это за счет России или против нее.