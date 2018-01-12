выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинский магазин, продающий валенки с гербом России, оказался в центре скандала
Политика
Видеодайджест новостей, вечер 12 января 2018 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Видеодайджест новостей, вечер 12 января 2018 года

    Губернатор Хомса рассказал о визите заместителя генсека ООН. В Кремле сообщили об идее Путина вернуть Украине ее военное имущество. ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина. Белоруссия отказалась «дружить» с ЕС против России.
    17:58 12 Января 2018
    2810

     

    Губернатор Хомса рассказал о визите заместителя генсека ООН

    Видеодайджест новостей, вечер 12 января 2018 года

    Губернатор провинции Хомс Талал Барази рассказал о визите в Сирию заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока.
    9 января представитель ООН встретился с вице-премьером и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом. Они обсудили пути укрепления партнерства ООН с Дамаском. По итогам этой встречи Лоукок отметил важность «ликвидации всех преград на пути гуманитарной деятельности в Сирии».
    На следующий день заместитель генсекретаря ООН прибыл в Хомс, чтобы оценить действия международных организаций в сфере предоставления гуманитарной помощи.
     

    В Кремле рассказали о реализации идеи Путина вернуть Украине ее военное имущество из Крыма

    Видеодайджест новостей, вечер 12 января 2018 года

    На встрече с главами российских печатных СМИ и информагентств Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуть Украине военную технику из Крыма, несмотря на то, что она находится в плачевном состоянии.
    При этом Россия готова пригласить украинских военных для утилизации боеприпасов, которые не подлежат транспортировке. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «для определения всех параметров.. нужно будет какие-то контакты провести или между военными, или между дипломатами».
     

    ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина

    Видеодайджест новостей, вечер 12 января 2018 года

    В пятницу Центризбирком России зарегистрировал 259 доверенных лиц действующего главы государства и кандидата на выборах президента РФ в 2018 году Владимира Путина.
    Согласно списку, приложенному к постановлению ЦИК, в число доверенных лиц Владимира Путина вошли эстрадный певец Лев Лещенко, продюсер Иосиф Пригожин, музыкант Игорь Бутман, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, кинорежиссер и глава «Мосфильма» Карен Шахназаров.
     

    Белоруссия отказалась «дружить» с ЕС против России

    Видеодайджест новостей, вечер 12 января 2018 года

    Белоруссия не намерена «дружить» с Евросоюзом против России и строить отношения с европейскими государствами в ущерб Москве, заявил в пятницу глава белорусского МИД Владимир Макей.
    По его словам, развивая торгово-экономические связи с ЕС, Белоруссия не собирается делать это за счет России или против нее.
    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

    Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

    17:12   12 Января 2018
    2571
    Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

    Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

    17:10   12 Января 2018
    2988
    Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

    Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

    13:32   12 Января 2018
    341
    «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

    «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

    12:51   12 Января 2018
    1216