Видеодайджест новостей, вечер 12 января 2018 года

Губернатор Хомса рассказал о визите заместителя генсека ООН

Талал Барази Марка Лоукока. Губернатор провинции Хомс рассказал о визите в Сирию заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам

9 января представитель ООН встретился с вице-премьером и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом. Они обсудили пути укрепления партнерства ООН с Дамаском. По итогам этой встречи Лоукок отметил важность «ликвидации всех преград на пути гуманитарной деятельности в Сирии».

На следующий день заместитель генсекретаря ООН прибыл в Хомс, чтобы оценить действия международных организаций в сфере предоставления гуманитарной помощи.