Выборы-2018: академик Бокерия рассказал, что вся его семья поддерживает Путина

Москва, 12 января. Главный кардиохирург России и член Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия, который будет выступать доверенным лицом Владимира Путина на выборах, заявил, что в его семье все поддерживают действующего президента.

«У нас в семье все поддерживают Путина. А семья у меня большая. Кроме того есть и сердечно-сосудистые хирурги, с которыми мы собираемся, обсуждаем вопросы, дискутируем. Я думаю, что большинство разделят наши идеи», — отметил он.

Бокерия также подчеркнул, что относится к Путину с глубочайшим уважением и разделяет его видение развития страны, пишет «Политика сегодня».

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые состоятся в марте этого года. Доверительными лицами кандидата станут 500 человек. До конца января список доверенных лиц будет передан в ЦИК.

Владимир Путин. Биография.