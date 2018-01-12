Виртуальные истребители Трампа: как США теряют реальность

Новый курьез с Дональдом Трампом: он взял да и заявил о поставках Норвегии новейших истребителей F-52. И все бы ничего, только таких самолетов не существует. Зато они есть в компьютерной игре Call of Duty. Впрочем, в этой выдуманной реальности живет не один лишь американский президент.

Пентагон, расписавшись в бессилии на Ближнем Востоке, готовится воевать в киберпространстве против «терабайтной атаки», а эксперты американской компании ThreatConnect заявили о признаках подготовки хакеров к атакам в связи со скорым открытием зимних Олимпийских игр. Скучно им жить в реальности.

Представить себе, что миллиардер и медиамагнат играет в игру для подростков, я решительно не могу. Откуда Дональд вообще узнал о существовании самолетов этой модели — уму непостижимо. Впрочем, что еще можно ждать от президента, которого выбрали на «американский трон» хакеры из России? И ведь все это всерьез.

«В ноябре мы начали поставки первых истребителей F-52 и F-35. В общей сложности 52», — похвастался Трамп на пресс-конференции.

Стоимость контракта, между прочим, 10 миллиардов долларов. Не шутка. Ну ладно, не будем ерничать зря. Понятно и ежу, и маленькой собачке, что Дональд все перепутал, хотя и читал по бумажке. Просто американский президент не готовился к встрече с журналистами, предварительно пресс-релиз не читал и решил, что любая цифра в тексте рядом с буквой F — это модель истребителя. Вот и получилось, что 52 F-35 — это два разных самолета.

То есть Дональд понятия не имеет, что это вообще за самолеты F-35. А если бы знал, то понимал: достижение для США — это громадное поражение для Норвегии, и особо хвастаться тут нечем. Как будто у члена НАТО Норвегии был выбор — покупать или не покупать. Это у Гамлета был выбор, и то — сомнительный. А тут без вариантов.

Поэтому Норвегии нехотя пришлось покупать то, что им в принципе не нужно. Жестянки по 85 миллионов долларов за штуку. Если, согласно народной мудрости, «пиво без водки — деньги на ветер», то в случае с хромым истребителем F-35 Lightning II хоть с водкой, хоть с виски, хоть с текилой — это даже не на ветер. Это просто в унитаз.

И у Норвегии с этим все очень плохо. Потому что поставки летающих дров технологии «Стелс», которая давно себя дискредитировала и от которой отказались во всем мире, не просто начались. Норвежцы эти самолеты уже оплатили. Только Трамп, похоже, о ходе выполнения контракта вообще ничего не знает.

Поэтому Трамп заявляет следующее: «Небольшая часть из этой партии уже поставлена ранее запланированного срока».

На самом деле «небольшая часть, поставленная ранее срока» — это, конечно же, хорошо. Но Норвегия, внесшая предоплату за поставку, вряд ли рада своему приобретению.

Дело в том, что Lightning II, разрабатываемый по программе JSF (Joint Strike Fighter — универсальный ударный истребитель), предназначался, прежде всего, для корпуса морской пехоты и палубной авиации. Его модификации F-35B и F-35C отличаются наличием двигателей вертикального взлета. Зачем это Норвегии? Поэтому они получат базовую модификацию F-35A, которую для обледенелых полярных аэродромов пришлось оснащать тормозным парашютом.

Чудес не бывает. В результате этой универсальности самолет невероятно дорог как в покупке, так и в эксплуатации. При этом все тем же ежу и маленькой собачке понятно, что универсальность идет во вред специализации. А Норвегии с ее специфическими природными условиями нужен совсем другой самолет.

Американская внешняя политика все больше перетекает из реальности в виртуальную реальность. И это вовсе не новая тенденция. Нет более забавных людей, чем американские президенты и их помощники. Особенно последние полвека. Они все меньше остаются политиками и все больше становятся шоуменами. Причем актер Рейган на сегодняшний день, если сравнивать с Бушами, Обамой и теперь вот Трампом, пожалуй, самый серьезный человек. Рональд выиграл холодную войну у СССР и старался лишний раз не болтать.

А тут Буш географии не знает, у Псаки все в офисе, Трамп даже по бумажке читать не в состоянии. И все бы ничего, но пока они живет в своей виртуальности, мы находимся с ними в одной реальности.

Боязно.