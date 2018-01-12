выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинский магазин, продающий валенки с гербом России, оказался в центре скандала
Особое мнение
Виртуальные истребители Трампа: как США теряют реальность
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Виртуальные истребители Трампа: как США теряют реальность

    18:23  12 Января 2018  /обновлено: 18:24  12 Января 2018
    336

    Виртуальные истребители Трампа: как США теряют реальность

    Новый курьез с Дональдом Трампом: он взял да и заявил о поставках Норвегии новейших истребителей F-52. И все бы ничего, только таких самолетов не существует. Зато они есть в компьютерной игре Call of Duty. Впрочем, в этой выдуманной реальности живет не один лишь американский президент.

    Пентагон, расписавшись в бессилии на Ближнем Востоке, готовится воевать в киберпространстве против «терабайтной атаки», а эксперты американской компании ThreatConnect заявили о признаках подготовки хакеров к атакам в связи со скорым открытием зимних Олимпийских игр. Скучно им жить в реальности.

    Представить себе, что миллиардер и медиамагнат играет в игру для подростков, я решительно не могу. Откуда Дональд вообще узнал о существовании самолетов этой модели — уму непостижимо. Впрочем, что еще можно ждать от президента, которого выбрали на «американский трон» хакеры из России? И ведь все это всерьез.

    «В ноябре мы начали поставки первых истребителей F-52 и F-35. В общей сложности 52», — похвастался Трамп на пресс-конференции.

    Стоимость контракта, между прочим, 10 миллиардов долларов. Не шутка. Ну ладно, не будем ерничать зря. Понятно и ежу, и маленькой собачке, что Дональд все перепутал, хотя и читал по бумажке. Просто американский президент не готовился к встрече с журналистами, предварительно пресс-релиз не читал и решил, что любая цифра в тексте рядом с буквой F — это модель истребителя. Вот и получилось, что 52 F-35 — это два разных самолета.

    Виртуальные истребители Трампа: как США теряют реальность

    То есть Дональд понятия не имеет, что это вообще за самолеты F-35. А если бы знал, то понимал: достижение для США — это громадное поражение для Норвегии, и особо хвастаться тут нечем. Как будто у члена НАТО Норвегии был выбор — покупать или не покупать. Это у Гамлета был выбор, и то — сомнительный. А тут без вариантов.

    Поэтому Норвегии нехотя пришлось покупать то, что им в принципе не нужно. Жестянки по 85 миллионов долларов за штуку. Если, согласно народной мудрости, «пиво без водки — деньги на ветер», то в случае с хромым истребителем F-35 Lightning II хоть с водкой, хоть с виски, хоть с текилой — это даже не на ветер. Это просто в унитаз.

    И у Норвегии с этим все очень плохо. Потому что поставки летающих дров технологии «Стелс», которая давно себя дискредитировала и от которой отказались во всем мире, не просто начались. Норвежцы эти самолеты уже оплатили. Только Трамп, похоже, о ходе выполнения контракта вообще ничего не знает.

    Поэтому Трамп заявляет следующее: «Небольшая часть из этой партии уже поставлена ранее запланированного срока».

    На самом деле «небольшая часть, поставленная ранее срока» — это, конечно же, хорошо. Но Норвегия, внесшая предоплату за поставку, вряд ли рада своему приобретению.

    Виртуальные истребители Трампа: как США теряют реальность

    Дело в том, что Lightning II, разрабатываемый по программе JSF (Joint Strike Fighter — универсальный ударный истребитель), предназначался, прежде всего, для корпуса морской пехоты и палубной авиации. Его модификации F-35B и F-35C отличаются наличием двигателей вертикального взлета. Зачем это Норвегии? Поэтому они получат базовую модификацию F-35A, которую для обледенелых полярных аэродромов пришлось оснащать тормозным парашютом.

    Чудес не бывает. В результате этой универсальности самолет невероятно дорог как в покупке, так и в эксплуатации. При этом все тем же ежу и маленькой собачке понятно, что универсальность идет во вред специализации. А Норвегии с ее специфическими природными условиями нужен совсем другой самолет.

    Американская внешняя политика все больше перетекает из реальности в виртуальную реальность. И это вовсе не новая тенденция. Нет более забавных людей, чем американские президенты и их помощники. Особенно последние полвека. Они все меньше остаются политиками и все больше становятся шоуменами. Причем актер Рейган на сегодняшний день, если сравнивать с Бушами, Обамой и теперь вот Трампом, пожалуй, самый серьезный человек. Рональд выиграл холодную войну у СССР и старался лишний раз не болтать.

    А тут Буш географии не знает, у Псаки все в офисе, Трамп даже по бумажке читать не в состоянии. И все бы ничего, но пока они живет в своей виртуальности, мы находимся с ними в одной реальности.

    Боязно.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олег Денежка
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #трамп #норвегия #f-35
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Гройсман ответил на предложение Москвы вернуть военную технику из Крыма

      18:23 12 Января 2018 4759
      Читать
      18:22
      Сегодня

      Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации боевиков, атаковавших базу «Хмеймим»
      17:33
      Сегодня

      Шахназаров: Меня вдохновляет политика Путина
      17:12
      Сегодня

      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ
      14:58
      Сегодня

      Госдума приняла в первом чтении законопроект о СМИ-иноагентах
      13:15
      Сегодня

      Песков: Путин примет решение об ответе России на новый санкционный список США

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 28290

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6762

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6673

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12021

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11708
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

      17:12   12 Января 2018
      2571
      Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

      Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

      17:10   12 Января 2018
      2988
      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      13:32   12 Января 2018
      341
      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      12:51   12 Января 2018
      1216