Политолог Савин: Выборы взращивают гражданскую культуру

Во время встречи с руководителями отечественных печатных и цифровых СМИ президент РФ Владимир Путин затронул тему предстоящих выборов и рассказал об отношениях России с зарубежными партнерами.

Выборы — это продолжение либо смена политического курса станы в зависимости от того, какие интересы преследует избиратель, поэтому важно, чтобы каждый россиянин отправился на избирательный участок 18 марта, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей политолог, главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин.

Как сообщает ТАСС, одним из первых главе государства был задан вопрос о предстоящих выборах президента РФ и большом числе претендентов на президентский пост.

«Мне кажется, что это нормально и хорошо. Этот предвыборный период в известной степени общество всегда напрягает, но тем не менее он хорош тем, что дает возможность людям высказаться, поговорить о проблемах страны, о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем. Это полезно, это освежает дискуссию, обостряет ее», — ответил российский лидер.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что главное в предвыборной гонке, «чтобы все было в рамках закона, с соблюдением этических и моральных норм». Но в целом, предвыборный период пойдет на благо обществу.

«Есть известная формулировка: если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами. Выбор либо референдум – это процедура прямого народного волеизъявления. Это выражение активной гражданской позиции, наиболее четко продуманный и эффективный инструмент влияния на свое будущее. Выборы — это продолжение либо смена политического курса станы в зависимости от того, какие интересы преследует избиратель. Поэтому важно, чтобы каждый россиянин отправился на избирательный участок 18 марта», — делится соображениями политический аналитик.

При этом собеседник ФАН уверен, что те силы, которые призывают к срыву избирательного процесса в России, должны преследоваться по закону. В противном случае их действия могут привести к непредсказуемым последствиям.

«Безусловно, подобная пропаганда должна преследоваться по закону, ведь прежде чем обвинять власти в чем-либо, нужно подготовить и привести доказательства. Некоторые «политики», еще до начала голосования утверждают, что выборы нечестные, что с ними якобы происходят всякие манипуляции и тому подобное. Но это не так. По крайней мере, за последние годы, если и были какие-то факты нарушений, то они сразу разбирались в соответствии с нашим законодательством. Тут больше вопрос в гражданской культуре россиян. Дело в том, что в определенное время сложился какой-то скепсис у граждан по отношению к избирательному процессу. И как раз именно выборы взращивают гражданскую политическую культуру россиян. Поэтому и нужно идти на выборы», — заключил политолог.

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин принял решение участвовать в президентских выборах, которые пройдут в марте этого года, в качестве самовыдвиженца.