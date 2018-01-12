выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинский магазин, продающий валенки с гербом России, оказался в центре скандала
Выборы 2018
Политолог Савин: Выборы взращивают гражданскую культуру
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Политолог Савин: Выборы взращивают гражданскую культуру

    18:17  12 Января 2018  /обновлено: 18:17  12 Января 2018
    242

    Выборы президента России 18 марта 2018 года

    Во время встречи с руководителями отечественных печатных и цифровых СМИ президент РФ Владимир Путин затронул тему предстоящих выборов и рассказал об отношениях России с зарубежными партнерами.

    Выборы — это продолжение либо смена политического курса станы в зависимости от того, какие интересы преследует избиратель, поэтому важно, чтобы каждый россиянин отправился на избирательный участок 18 марта, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей политолог, главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин.

    Как сообщает ТАСС, одним из первых главе государства был задан вопрос о предстоящих выборах президента РФ и большом числе претендентов на президентский пост.

    «Мне кажется, что это нормально и хорошо. Этот предвыборный период в известной степени общество всегда напрягает, но тем не менее он хорош тем, что дает возможность людям высказаться, поговорить о проблемах страны, о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем. Это полезно, это освежает дискуссию, обостряет ее», — ответил российский лидер.

    При этом Владимир Путин подчеркнул, что главное в предвыборной гонке, «чтобы все было в рамках закона, с соблюдением этических и моральных норм». Но в целом, предвыборный период пойдет на благо обществу.

    Москва

    «Есть известная формулировка: если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами. Выбор либо референдум – это процедура прямого народного волеизъявления. Это выражение активной гражданской позиции, наиболее четко продуманный и эффективный инструмент влияния на свое будущее. Выборы — это продолжение либо смена политического курса станы в зависимости от того, какие интересы преследует избиратель. Поэтому важно, чтобы каждый россиянин отправился на избирательный участок 18 марта», — делится соображениями политический аналитик.

    При этом собеседник ФАН уверен, что те силы, которые призывают к срыву избирательного процесса в России, должны преследоваться по закону. В противном случае их действия могут привести к непредсказуемым последствиям.

    «Безусловно, подобная пропаганда должна преследоваться по закону, ведь прежде чем обвинять власти в чем-либо, нужно подготовить и привести доказательства. Некоторые «политики», еще до начала голосования  утверждают, что выборы нечестные, что с ними якобы происходят всякие манипуляции и тому подобное. Но это не так. По крайней мере, за последние годы, если и были какие-то факты нарушений, то они сразу разбирались в соответствии с нашим законодательством. Тут больше вопрос в гражданской культуре россиян. Дело в том, что в определенное время сложился какой-то скепсис у граждан по отношению к избирательному процессу. И как раз именно выборы взращивают гражданскую политическую культуру россиян. Поэтому и нужно идти на выборы», — заключил политолог.

    Владимир Путин на встрече с журналистами

    Напомним, действующий глава государства Владимир Путин принял решение участвовать в президентских выборах, которые пройдут в марте этого года, в качестве самовыдвиженца.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #голосование #савин #политолог #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Гройсман ответил на предложение Москвы вернуть военную технику из Крыма

      18:23 12 Января 2018 4759
      Читать
      18:22
      Сегодня

      Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации боевиков, атаковавших базу «Хмеймим»
      17:33
      Сегодня

      Шахназаров: Меня вдохновляет политика Путина
      17:12
      Сегодня

      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ
      14:58
      Сегодня

      Госдума приняла в первом чтении законопроект о СМИ-иноагентах
      13:15
      Сегодня

      Песков: Путин примет решение об ответе России на новый санкционный список США

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 28290

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6762

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6673

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12021

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11708
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

      17:12   12 Января 2018
      2571
      Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

      Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

      17:10   12 Января 2018
      2988
      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      13:32   12 Января 2018
      341
      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      12:51   12 Января 2018
      1216