Памфилова рассказала, где россияне смогут получить информацию о выборах-2018

Москва, 12 января. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, где будут распространять информацию о выборах президента России. Она подчеркнула, что ЦИК старается задействовать для этого все возможности.

«Мы сейчас заключаем договоры с крупными монополиями — у нас и «Почта России» будет доставлять, будут материалы вешать, где какие-то выборы, и РЖД. Мы материалы информационные даём, и они в рамках своей социальной ответственности — социально ответственный бизнес — размещают», — сказала глава ЦИК журналистам в пятницу.

Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Действующий глава государства Владимир Путин является кандидатом на выборах. 10 января он открыл свой предвыборный штаб в Москве.