Боевики ИГИЛ ведут затяжные бои с «Армией Ислама» на юге Дамаска

Дамаск, 12 января. На юге провинции Дамаск начались ожесточенные бои между ИГ1 и боевиками группировки «Джейш аль-Ислам».

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на военные источники о затяжных боях между двумя противоборствующими группировками около Зейда в районе Ялда. Отмечается, что боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) намерены полностью блокировать позиции «Джейш аль-Ислам», применяется тяжелая артиллерия и бронетехника.

Началом нового витка противостояние стал налет, совершенный боевиками «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама» признана террористической организацией в ряде стран) на опорный пункт игиловцев.

«Джейш аль-Ислам» является давним противником «Халифата». Несмотря на то, что «Армия Ислама» противостоит официальному Дамаску, боевики согласились придерживаться режима перемирия в районе оазиса Восточная Гута, однако игиловцы нарушили договоренность и открыли огонь по жилым районам Дамаска. «Армия Ислама» потребовала от САА уничтожить боевиков «Халифата» и атаковала позиции игиловцев.

Главари «Исламского государства» враждебно настроены по отношению в «Армии Ислама» из-за критики идеологии «Халифата», а также по причине многочисленных фактов публичной казни игиловцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.