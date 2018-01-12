Автобус, въехавший в подземный переход в Москве, был исправен — СК РФ

Москва, 12 января. Автобус, въехавший в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве, был исправен. Об этом заявила сегодня официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«В связи с этим управлявший им водитель Виктор Тихонов задержан», — подчеркнула она, добавив, что водителю уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264, ч.3 ст. 238 УК РФ

В свою очередь в Басманном суде Москвы сообщили о поступлении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении Виктора Тихонова в виде заключения под стражу.

Напомним, в 25 декабря минувшего года года рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще 15 получили травмы.

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